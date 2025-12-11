España

Estos son los resultados del sorteo de Bonoloto del 11 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Guardar
Puedes jugar Bonoloto desde dos
Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)

Consulta enseguida los resultados del sorteo Bonoloto de hoy 11 de diciembre realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Fecha: jueves 11 de diciembre de 2025.

Combinación ganadora: 03, 04, 12, 35, 37 y 46.

Complementario: 26.

Íntegro: 0.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único comprobante válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega BonoLoto?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Bonoloto (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder apostaren el sorteo de BonoLoto y tener la oportunidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados del sorteo de EuroDreams del 11 de diciembre

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados del

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este jueves 11 de diciembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: el

Comprobar la Primitiva: los resultados de este 11 de diciembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: los resultados

Dimite Javier Izquierdo, dirigente de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis por denuncias de machismo en las filas socialistas

El hasta ahora responsable de Estudios y Programas abandona sus funciones y abre una nueva etapa lejos de la primera línea política

Dimite Javier Izquierdo, dirigente de

Jorge Javier Vázquez ya tiene nuevo proyecto tras el batacazo de ‘Gran Hermano’: vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’

Las nuevas entregas del formato se grabarán a principios de 2026 para emitirse en primavera

Jorge Javier Vázquez ya tiene
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite Javier Izquierdo, dirigente de

Dimite Javier Izquierdo, dirigente de la Ejecutiva del PSOE, en medio de la crisis por denuncias de machismo en las filas socialistas

Los mensajes de la trama de hidrocarburos cuando Sánchez cesó a Ábalos: “El putero se ha enfrentado al guapo. Medio partido está con el putero”

La trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet que eligió él mismo en Idealista: “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”

La UCO confirma que Ábalos medió con los jefes de gabinete de Maroto y Ribera para beneficiar a una empresa de Aldama de hidrocarburos

Quién es María Guardiola, la discreta funcionaria que llegó a la cima política al convertirse en la primera presidenta de Extremadura

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Preguntar la edad y el estado civil en un proceso de selección de trabajo no es legal”

Francisco López, abogado: “La Seguridad Social puede suspender el pago de tu pensión en 2026 si no haces esto”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Plus Ultra, la aerolínea de accionistas venezolanos acusada de emplear dinero del Estado español para blanquear capitales: una historia marcada por los números rojos

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”