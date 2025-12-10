España

Un restaurante de montaña cierra por sus lamentables condiciones de higiene: productos caducados, quemados y moho en el frigorífico

El local, ubicado en la estación de esquí suiza Portes du Soleil, tiene previsto reabrir sus puertas tras el cambio en la gestión hostelera

El local, ubicado en una pista de esquí de Suiza, reabrirá tras el cambio en la gestión.

El esquí suele ir ligado al glamour o, al menos, a ser un deporte caro, del mismo modo que la equitación o el polo. No obstante, no es oro todo lo que reluce y, en ocasiones, los hoteles y restaurantes que rodean las pistas nevadas no tienen la calidad esperada. Este ha sido el caso de una estación de esquí ubicada en Suiza que ha sido objeto de críticas por el estado de sus cocinas: productos caducados y quemados, moho en el frigorífico... son algunas de las condiciones de la estancia.

Más concretamente, el restaurante de montaña en cuestión se sitúa en el lado suizo de la estación de esquí Portes du Soleil. El establecimiento hostelero ha tenido que cerrar sus puertas tras detectarse cerca de cincuenta infracciones sanitarias graves en sus instalaciones. El local, conocido por sus patatas rostis y su terraza con vistas a la cadena montañosa francesa Dents-du-Midi, ha mostrado una realidad muy distinta en sus cocinas, según ha informado el periódico 20 Minutos.

Pese a estar el local muy valorado en plataformas como TripAdvisor, las inspecciones realizadas por el Servicio Valaisano de Consumo y Asuntos Veterinarios (SCAV) han sacado a la luz una serie de deficiencias que han motivado la clausura del establecimiento. Los controles, efectuados en febrero de 2023 y, posteriormente, en enero y febrero de 2025, han revelado la presencia de productos caducados, frutas en mal estado, alimentos quemados por el frío, mercancías sin protección, productos de limpieza almacenados junto a la comida, moho en la cámara frigorífica y carne seca no conforme servida a los clientes.

Tras constatar que no se habían adoptado medidas correctivas, el SCAV ha ordenado el cierre del restaurante tras la inspección del 25 de febrero de 2025, según ha detallado 20 Minutos. La falta de higiene ponía en peligro la salud de los comensales que, sobre todo en estas fechas, se acercaban al restaurante para disfrutar de un día de esquí.

Sanciones y responsabilidades tras la clausura

Además del escarnio público, el propietario del restaurante ha sido condenado mediante una orden penal a una sanción económica. La multa obliga al responsable a pagar 60 francos suizos al día durante mes y medio (50 días). Además, deberá abonar una multa de 400 francos suizos por insumisión y por infringir la ley sobre los productos alimentarios.

Frédéric Verdon abrió su restaurante en 2009. En 2012 consiguió una estrella Michelin, pero en 2019 la perdió. El chef francés afirma que eso no impidió que trabajaran, sino todo lo contrario

Ante el Tribunal de Monthey (VS), el dueño ha retirado finalmente su oposición, argumentando que la responsabilidad recaía en los gestores arrendatarios del local. Por su parte, la marca hostelera ha anunciado que prevé reabrir el restaurante a finales de año, una vez se haya producido un relevo en la gestión. Dicho anuncio ha sido confirmado por la Oficina de Turismo, según ha recogido el diario 20 Minutos en su versión francesa. El SCAV ha subrayado, además, que las clausuras de este tipo son poco frecuentes en la región. En 2024, no se ha producido ninguna, mientras que en 2025, nueve establecimientos de los 9.100 existentes en la región han sido cerrados temporalmente, según ha recordado el propio organismo al medio 20 Minutos.

