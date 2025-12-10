España

Embalses España: la reserva de agua subió este 10 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este miércoles 10 de diciembre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 54,53 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país subió en comparación con la última semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Panorama general de los embalses de España

Fecha: miércoles 10 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.559 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,53 %.

Variación de hace una semana: 282 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,50 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.766 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,33 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 45,51%.

Aragón: 54,71%.

Asturias: 68,64%.

C. Valenciana: 40,13%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 37,26%.

Castilla-La Mancha: 50,17%.

Cataluña: 72,51%.

Comunidad de Castilla y León: 55,83%.

Extremadura: 59,11%.

Galicia: 67,92%.

Murcia: 20,95%.

Navarra: 39,25%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común, que nacerá en marzo

Este sería el motivo por el que la periodista deportiva, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, ha reducido su actividad profesional

Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Sebastián Ramírez, abogado: “Por estas cuatro razones te pueden quitar la pensión de incapacidad permanente”

Trabajar en oficios que afecten a la discapacidad o una mejora de la misma pueden ser algunos condicionantes determinantes

Sebastián Ramírez, abogado: “Por estas

Manuel Requena, abogado: “Si alguna vez le has dado dinero a un familiar sin firmar nada, tienes un problema con Hacienda”

Este gesto, a menudo habitual entre amigos y familiares, puede suponer dilemas legales al considerarse como una donación

Manuel Requena, abogado: “Si alguna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La metáfora de médicos y

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

Así delinquió el fiscal general, según el Tribunal Supremo: la clave ‘tuvo que’ estar en el móvil del periodista de Cadena SER

Los socios del Gobierno se hartan de la “dejadez” del PSOE mientras Sánchez cede ante las exigencias de Junts: “Se va a achicharrar”

El excomandante torturado por el chavismo: “Yo sabía que ETA había entrenado a las FARC y ahora Venezuela es el sueño de Pablo Escobar”

Varias compañeras del PSOE denuncian por acoso sexual al presidente de la Diputación de Lugo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo