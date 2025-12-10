España

Alexandre Olmos, doctor, explica cuál es el desayuno que te quita energía: “Parece muy saludable, pero te sientes hinchado y cansado”

Es importante encontrar la mejor combinación de alimentos para empezar el día con fuerza

Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Alexandre Olmos revela que desayuno debes evitar. (@dr.alexandreolmos)

El desayuno es una de las comidas más importantes para muchas personas. Es el encargado de aportar energía y nutrientes durante las primeras horas del día, por lo que es esencial encontrar la mejor combinación para nuestro organismo.

Alexandre Olmos, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo en su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos) en el que habla sobre lo que no debes comer al despertarte.

El desayuno que debes evitar

Uno de los desayunos que, a priori, parecen muy nutritivos es el yogur con fruta y granola. Sin embargo, el doctor ha sido muy tajante. “Suena muy saludable, ¿verdad? Pero hay algo que no te contaron: hace que te sientas hinchado, cansado y con hambre“, explica el doctor.

Esto ocurre sobre todo si eliges yogures con azúcar añadido o granolas industriales. Ambas opciones disparan la glucosa en sangre rápidamente, pero ese pico viene seguido de una bajada brusca, provocando fatiga, ansiedad y falta de concentración. Además, si tu intestino está sensible, la combinación puede generar inflamación y malestar.

Cómo hacer que tu desayuno sea realmente energético

La clave está en elegir ingredientes naturales y equilibrados. Por ejemplo, utiliza yogur natural sin azúcar, fruta baja en glucosa como frutos rojos o kiwi, y granola casera con frutos secos y semillas. La proteína y las grasas saludables ayudan a mantener la saciedad y a estabilizar el azúcar en sangre, evitando esos picos que provocan cansancio. Además, también es importante controlar las cantidades.

Si quieres mejorar tu energía por las mañanas, planifica desayunos equilibrados que combinen proteína, grasas saludables y carbohidratos de bajo índice glucémico. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Si notas hinchazón, cansancio o molestias digestivas, ajusta los ingredientes y las porciones hasta encontrar la combinación que mejor te funcione.

En resumen, no es un alimento concreto el que te quita energía, sino la manera en que lo combinas. Optar por productos naturales, controlar el azúcar y añadir proteína y grasas de buena calidad hará que tu desayuno te deje con energía durante toda la mañana y sin sensación de pesadez o hinchazón.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Errores comunes al preparar tu desayuno y cómo evitarlos

A la hora de desayunar, no solo importa qué alimentos eliges, sino también cómo los preparas y los combinas. Muchas personas cometen el error de preparar boles muy grandes con frutas, yogur y avena, pensando que es una opción saludable, pero el exceso de porciones puede generar la misma subida y bajada de azúcar que los productos procesados.

Del mismo modo, añadir miel, sirope o mermelada sobre un yogur o la granola puede aumentar significativamente la carga glucémica, provocando cansancio y hambre temprana. Otro aspecto que se pasa por alto es la distribución de la comida.

La combinación de fibra, proteína y grasas saludables no solo estabiliza la energía, sino que también mejora la saciedad y regula el tránsito intestinal. Finalmente, alternar opciones de desayuno ayuda a mantener la motivación y evita que el cuerpo se acostumbre a picos de azúcar.

