Salva Reina cuenta en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió durante el rodaje de ‘Atasco’: “El coche ardía de verdad”

Salva Reina y Alejo Sauras presentan la tercera temporada de 'Atasco' en 'El Hormiguero' (Atremedia)

Alejo Sauras y Salva Reina inauguraron la semana en El Hormiguero con una visita marcada por el humor, las anécdotas de rodaje y los avances de la tercera temporada de Atasco, la serie creada por Rodrigo Sopeña que regresará a Prime Video el próximo 22 de diciembre. Este lunes, 8 de diciembre, los actores acudieron al programa de Antena 3 para desgranar algunas de las claves de los nuevos episodios, que vuelven a apoyarse en la estructura que ha definido a la ficción desde su estreno: relatos breves que suceden durante un gigantesco atasco en un único día, también fijado en el calendario para el 22 de diciembre, y que juegan con la idea del tiempo real como eje narrativo.

Durante la conversación con Pablo Motos, Salva Reina ha sacado a la luz algunos detalles del episodio en el que participa esta temporada. La pareja de Kira Miró ha dejado al público boquiabierto al revelar un incidente ocurrido durante el rodaje y que, según ha contado el actor, terminó convirtiéndose en uno de los mayores sustos de la producción.

Salva Reina en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El actor ha relatado que en plena grabación se originó un incendio real en el coche utilizado para la secuencia. El fuego formaba parte del guion, pero el equipo no había previsto la reacción de la decoración navideña que adornaba el interior, incluido un árbol que, tal y como ha detallado, había quedado completamente seco con el paso de las semanas. Esa combinación avivó las llamas hasta un punto incontrolable. “Se estaba quemando el coche de verdad”, ha recordado entre risas, subrayando que el equipo tardó unos instantes en comprender que aquello había dejado de ser un efecto escénico.

La confesión de Alejo Sauras

La charla también dio pie a varias confesiones personales. Alejo Sauras ha confesado en el espacio de las hormigas el delito que cometió en alguna que otra ocasión cuando salía de viaje. Según su testimonio, gracias a su padre, quien trabajaba en una aerolínea, podía coger aviones a cualquier rincón del mundo. “Has viajado mucho, pero no tenías dinero para comer ni para dormir. ¿Cómo hacías? ¿Robabas comida?“, le ha preguntado Motos.

“No por costumbre, pero alguna vez sí. Soy de un barrio de las afueras de Madrid. De Cuatro Vientos. Tuve la suerte de que mi padre trabajaba en el aeropuerto y a los empleados les daba billetes. Mi mayor cosa en la vida es que no acabara un año sin poder usar todos los que hubiera a mi disposición e ir a todas las partes del mundo que pudiera”, ha dicho el actor de Los Serrano, añadiendo que en Italia se vio en la necesidad de robar comida para sobrevivir.

Alejo Sauras en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

"Me quedé sin dinero en Florencia. Me acordé que una amiga de mi hermana vivía allí. La busqué y la encontré, y eso que era época de monedas. Era estudiante, me dejó muy poco. Pero me dio para pagar el tren a Venecia, otro a Roma y al aeropuerto. Me sobró para comprar una tarrina de queso crema y pan de molde“, ha expresado. ”Al final, cuando llegué a Roma, que me quedaba un día o dos para volverme, estaba muerto de hambre y harto de pan con queso crema. En el tren, al subir al otro lado, había unos japoneses con una caja de pizza que olía que alimentaba", ha dicho.

“Estaba todo el viaje pensando en que ojalá me invitaran. Cuando se levantaron a por sus maletas de arriba, cogí la caja y salí corriendo. Dije ‘me van a pillar’ y me van a decir ‘ladrón’. Iba corriendo y comiendo a la vez por si me cogían. Yo pensaba que los japoneses iban a correr detrás de mí, pero no me perseguía nadie", ha zanjado el de Palma de Mallorca.