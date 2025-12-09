España

Salva Reina cuenta en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió durante el rodaje de ‘Atasco’: “El coche ardía de verdad”

El actor ha acudido en compañía de Alejo Sauras al espacio presentado por Pablo Motos para presentar la tercera temporada de la serie de Prime Video

Guardar
Salva Reina y Alejo Sauras
Salva Reina y Alejo Sauras presentan la tercera temporada de 'Atasco' en 'El Hormiguero' (Atremedia)

Alejo Sauras y Salva Reina inauguraron la semana en El Hormiguero con una visita marcada por el humor, las anécdotas de rodaje y los avances de la tercera temporada de Atasco, la serie creada por Rodrigo Sopeña que regresará a Prime Video el próximo 22 de diciembre. Este lunes, 8 de diciembre, los actores acudieron al programa de Antena 3 para desgranar algunas de las claves de los nuevos episodios, que vuelven a apoyarse en la estructura que ha definido a la ficción desde su estreno: relatos breves que suceden durante un gigantesco atasco en un único día, también fijado en el calendario para el 22 de diciembre, y que juegan con la idea del tiempo real como eje narrativo.

Durante la conversación con Pablo Motos, Salva Reina ha sacado a la luz algunos detalles del episodio en el que participa esta temporada. La pareja de Kira Miró ha dejado al público boquiabierto al revelar un incidente ocurrido durante el rodaje y que, según ha contado el actor, terminó convirtiéndose en uno de los mayores sustos de la producción.

Salva Reina en 'El Hormiguero'
Salva Reina en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El actor ha relatado que en plena grabación se originó un incendio real en el coche utilizado para la secuencia. El fuego formaba parte del guion, pero el equipo no había previsto la reacción de la decoración navideña que adornaba el interior, incluido un árbol que, tal y como ha detallado, había quedado completamente seco con el paso de las semanas. Esa combinación avivó las llamas hasta un punto incontrolable. “Se estaba quemando el coche de verdad”, ha recordado entre risas, subrayando que el equipo tardó unos instantes en comprender que aquello había dejado de ser un efecto escénico.

La confesión de Alejo Sauras

La charla también dio pie a varias confesiones personales. Alejo Sauras ha confesado en el espacio de las hormigas el delito que cometió en alguna que otra ocasión cuando salía de viaje. Según su testimonio, gracias a su padre, quien trabajaba en una aerolínea, podía coger aviones a cualquier rincón del mundo. “Has viajado mucho, pero no tenías dinero para comer ni para dormir. ¿Cómo hacías? ¿Robabas comida?“, le ha preguntado Motos.

No por costumbre, pero alguna vez sí. Soy de un barrio de las afueras de Madrid. De Cuatro Vientos. Tuve la suerte de que mi padre trabajaba en el aeropuerto y a los empleados les daba billetes. Mi mayor cosa en la vida es que no acabara un año sin poder usar todos los que hubiera a mi disposición e ir a todas las partes del mundo que pudiera”, ha dicho el actor de Los Serrano, añadiendo que en Italia se vio en la necesidad de robar comida para sobrevivir.

Alejo Sauras en 'El Hormiguero'
Alejo Sauras en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

"Me quedé sin dinero en Florencia. Me acordé que una amiga de mi hermana vivía allí. La busqué y la encontré, y eso que era época de monedas. Era estudiante, me dejó muy poco. Pero me dio para pagar el tren a Venecia, otro a Roma y al aeropuerto. Me sobró para comprar una tarrina de queso crema y pan de molde“, ha expresado. ”Al final, cuando llegué a Roma, que me quedaba un día o dos para volverme, estaba muerto de hambre y harto de pan con queso crema. En el tren, al subir al otro lado, había unos japoneses con una caja de pizza que olía que alimentaba", ha dicho.

“Estaba todo el viaje pensando en que ojalá me invitaran. Cuando se levantaron a por sus maletas de arriba, cogí la caja y salí corriendo. Dije ‘me van a pillar’ y me van a decir ‘ladrón’. Iba corriendo y comiendo a la vez por si me cogían. Yo pensaba que los japoneses iban a correr detrás de mí, pero no me perseguía nadie", ha zanjado el de Palma de Mallorca.

Temas Relacionados

Pablo MotosGente EspañaFamosos EspañaSeriesSeries EspañaAntena 3AtresmediaActoresTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Reino Unido presenta ‘Bastión Atlántico’: la nueva tecnología de guerra submarina contra los “buques espías de Putin”

Este programa de coordinación se suma al reciente acuerdo con Noruega para realizar un despliegue en el Flanco Norte

Reino Unido presenta ‘Bastión Atlántico’:

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

El juzgado de instancia dio inicialmente la razón a los ocupantes, al entender que el Ayuntamiento no había acreditado su legitimación activa, ya que la vivienda figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad pública distinta

La Audiencia de Tarragona avala

Alexandre Olmos, médico especializado en Epigenética y Medicina Interna: “Deberías empezar a congelar el pan antes de comerlo”

Este paso previo incrementa la presencia de almidón resistente, que actúa como prebiótico y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon

Alexandre Olmos, médico especializado en

El alimento rico en vitamina C que mejora la digestión, es antiinflamatorio y ayuda a controlar el peso

Este fruto destaca por su sabor ácido y su excelente perfil nutricional

El alimento rico en vitamina

Fernando Azor, psicólogo: “Haz esto para poder disfrutar de tus vacaciones”

Cuando la persona se obliga a sí misma a aprovechar el viaje o los días de desconexión, esto puede derivar en estrés o frustración

Fernando Azor, psicólogo: “Haz esto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Tarragona avala

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

La Guardia Civil advierte del peligro de la nieve en la carretera: “Las condiciones para conducir cambian de inmediato”

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de Navidad: una sesión de control marcada por el caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 9 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 9 de diciembre

Cambio de euro a dólar hoy 9 de diciembre: cómo está la cotización y previsiones

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del botín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”