España

Los 10 podcasts de Spotify en España para engancharse este día

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Guardar
Fundada en el 2006, Spotify
Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify dio a conocer su nuevo top con los 10 podcast más populares en España esta semana.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 8, producido por PodiumPodcast.

4. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

5. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

6. Black Mango Podcast

En este podcast te contamos todo lo que siempre quisiste saber! Historia, crímenes y por supuesto aventuras!

7. La Pija y la Quinqui

El podcast de Carlos Peguer y Mariang. Todos los domingos. Síguenos en redes en pijayquinqui.

8. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

9. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada lunes. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales: -Youtube: https:www.youtube.comworldcast_ -Instagram: https:www.instagram.comworldcast_ -Tik tok: https:www.tiktok.comworldcast.oficial

10. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingPodcastEspaña-televisionNoticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

La guerra comercial declarada por Trump ya golpea a España: una de cada cuatro empresas sufre sus consecuencias

Aumentos de precios, caída de márgenes, trabas burocráticas y morosidad al alza son algunos de los efectos de la subida de aranceles sobre las compañías

La guerra comercial declarada por

Reparto de temas de la final de ‘Operación Triunfo 2025′: grupal de Amaral, el himno y canciones de Camilo Sesto, Céline Dion o Walls

Los finalistas también han escogido temas de la eurovisiva italiana Angelina Mango o Teddy Swims

Reparto de temas de la

Treinta personas del mismo pueblo comparten un solo coche: las llaves del Citroën ZX están en el bar del pueblo

Los pueblerinos de Pont-de-Barret comparten un Citroën ZX para combatir la falta de servicios básicos

Treinta personas del mismo pueblo

Diez años después, los arqueólogos creen haber descubierto al propietario del mayor tesoro romano de España: 600 kilos de monedas

Los arqueólogos que descubrieron las 19 ánforas fueron recompensados con 125.000 euros

Diez años después, los arqueólogos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Catarroja vuelve

La jueza de Catarroja vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocerse unos mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA

Ayuso critica que se utilice su figura para “debilitar y eclipsar” a Feijóo e insiste que su sitio está en Madrid

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La guerra comercial declarada por Trump ya golpea a España: una de cada cuatro empresas sufre sus consecuencias

Precio de la luz estará muy cara este 10 de diciembre: tarifa más barata del día subió 700%

La Seguridad Social ajusta las reglas de la jubilación para 2026: más edad legal, nuevos cálculos y más cotizaciones

Los ganaderos cifran en 24 millones las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana

DEPORTES

Sinner y Alcaraz tienen un

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan