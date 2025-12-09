La ensalada navideña que te hará triunfar como anfitrión: receta fácil y rápida para comer saludable estas fiestas

Ensalada navideña. (Imagen creada con IA)

Las fiestas navideñas son una época que destaca por las reuniones familiares. Esta es una fecha en la que, normalmente, se suele descuidar la alimentación, dando lugar a los típicos atracones. Si eres una de esas personas que quiere cuidar la dieta y comer en familia, esta es una receta que mezcla un gran sabor y un valor nutricional más que aceptable.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 20 minutos

Reposo (aliño y mezcla de frutas): 30 minutos máximo

Montaje y presentación: 5 minutos

Ingredientes

1 yogur natural o griego sin azúcar 1 cucharada de mayonesa 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Aproximadamente 1/2 cucharada de zumo de limón recién exprimido Sal al gusto Pimienta negra recién molida al gusto 1 cucharada de cebollino fresco picado 2 cucharadas de uvas pasas sin semillas 1/4 de piña natural, pelada y troceada 1 aguacate troceado 1 manzana roja pelada 12 langostinos cocidos, pelados y troceados en tres partes Brotes de lechugas 12 bolitas de queso mozzarella cortadas por la mitad Nueces troceadas al gusto Granos de granada al gusto

Cómo hacer ensalada especial para Navidad, paso a paso

En un bol, mezcla el yogur natural con la mayonesa y el aceite de oliva virgen extra. Añade el zumo de limón, sal y pimienta. Mezcla bien y prueba para ajustar el punto. Incorpora el cebollino fresco picado o, si prefieres, un poco de cebolla fina. Añade también las pasas y mezcla. Trocea la piña, el aguacate y la manzana en cubos medianos. Añádelos a la salsa anterior, mezclando con suavidad para no romper la fruta. Pela y corta los langostinos cocidos en tres partes cada uno. Añádelos a la mezcla de frutas y salsa. Cubre el bol con film y refrigera la mezcla de salsa y frutas hasta el momento de montar, si lo deseas (no más de dos horas para evitar oxidación). Pon en un bol los brotes de lechuga y, sobre ella, la mezcla de fruta, langostinos y salsa. Coloca las bolitas de mozzarella, las nueces troceadas y los granos de granada, repartidos de forma decorativa. Sirve fría y mezcla justo antes de comer para que el aliño impregne toda la ensalada.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La cantidad de ingredientes indicada rinde para 4 a 6 porciones como entrante o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 210 kcal

Grasas: 12 g (la mayoría de ellas insaturadas)

Proteínas: 11 g

Carbohidratos: 18 g

Fibra: 3,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada, una vez montada, se debe consumir en el momento o en las dos horas siguientes, conservada en la nevera y tapada con film. Es recomendable añadir el aguacate y las hojas verdes justo antes de servir para preservar su frescura y evitar la oxidación