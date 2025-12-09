España

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 9 de diciembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Guardar
Esta lotería forma parte de
Esta lotería forma parte de los sorteos de Juego ONCE (Infobae)

Cupón Diario de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, publicó los números ganadores del sorteo de este 9 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: martes, 9 de diciembre de 2025

Número: 31776

Serie: 010

De lunes a jueves se hace un sorteo del Cupón Diario de la Once y los ganadores se dan a conocer a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en vivo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (ShutterStock)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se lleva a cabo de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Cupón DiarioEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ España para disfrutar esta noche

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Conoce las 10 películas más

Egea, español trabajando en Australia: “He ganado 2.220 euros en 10 días trabajando en graduaciones”

Australia se consolida como destino laboral entre los jóvenes españoles

Egea, español trabajando en Australia:

El niño asesinado en Almería fue violado y golpeado por la pareja de la madre

El auto del caso añade que las agresiones se producían, posiblemente, “con conocimiento” de la madre del menor

El niño asesinado en Almería

Comprobar Euromillones: resultado del último sorteo de hoy 9 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones: resultado del último

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Bonoloto

Como cada martes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior se gastará 1,2 millones

Interior se gastará 1,2 millones de euros para vestir a los antidisturbios de la Policía como a los GEO: ropa que repele el fuego, más táctica y transpirable

Pedro Sánchez sale en defensa del ex fiscal general de Estado y reprocha al PP que den “lecciones”: “Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso”

Ayuso valora la sentencia al fiscal general del Estado: “Esto haría caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal”

Las siete claves de las dos magistradas que niegan que García Ortiz filtrara el correo de González Amador: “No ha quedado probado”

El periodista de la SER que declaró en el juicio del fiscal general dice que no le pidieron el WhatsApp con García Ortiz porque “se les habría desmontado el relato”

ECONOMÍA

Frank Prieto, español en Suiza,

Frank Prieto, español en Suiza, revela cuánto cobra como camarero: “Son 4.800 euros netos”

Resultados ganadores del Super Once del 9 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Uno de los errores más caros que pueden cometer las empresas es contratar a alguien con una categoría inferior a sus funciones reales”

La patronal propone al Gobierno subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo del 7,5% que reclaman los sindicatos

DEPORTES

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”