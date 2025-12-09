España

Cómo saber si tu perro es diestro o zurdo: “No es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”

Tres de cada cuatro canes tienen una preferencia clara por una de sus patas delanteras

Guardar
Un perro le da la
Un perro le da la patita a su dueño. (Canva)

Los perros son la mascota preferida de los españoles, o al menos eso parecen mostrar los datos: existen más de 9 millones de estos animales repartidos por los hogares españoles, según recoge la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Pero por mucho que gusten en el país, los canes todavía esconden multitud de secretos para sus dueños.

Así, pocos saben que los perros pueden ser zurdos o diestros. Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), tres de cada cuatro perros presentan una preferencia clara por una de sus patas delanteras, un fenómeno conocido como lateralización motora canina y que puede ofrecer que información relevante sobre el carácter, la forma de aprendizaje y la gestión emocional de los animales.

La RSCE ha explicado que, al igual que ocurre en las personas, los perros suelen utilizar más una pata que otra, y esta preferencia está directamente relacionada con la organización cerebral. Así, dependiendo de si prefieren la pata izquierda o derecha, pueen presentar unas características diferentes.

Perros zurdos y perros diestros

El hemisferio izquierdo del cerebro, encargado de controlar la pata derecha, se asocia con emociones positivas, rutinas y procesos lógicos. Por su parte, el hemisferio derecho, que rige la pata izquierda, está especializado en la reacción ante estímulos novedosos, la orientación espacial y emociones intensas como la cautela o el miedo.

Según la RSCE, la preferencia por una pata u otra no es fruto del azar, sino que responde a una base neurológica concreta vinculada a la lateralidad cerebral. Así, los perros zurdos, en los que predomina el hemisferio derecho, tienden a mostrar una mayor sensibilidad emocional y una reacción más intensa ante ruidos inesperados, como fuegos artificiales o tormentas. Esta sensibilidad puede traducirse en una mayor intuición, empatía y conexión emocional con sus dueños.

En contraste, los perros diestros, cuyo hemisferio izquierdo es dominante, suelen desenvolverse con mayor seguridad en entornos conocidos y destacan por su capacidad de concentración. No resulta extraño que muchos de los perros seleccionados para tareas de asistencia, terapia o guía sean diestros, ya que su perfil se ajusta mejor a los requisitos de autocontrol y estabilidad emocional.

Cómo identificar la pata dominante

Existen pruebas para saber si
Existen pruebas para saber si un perro es zurdo o diestro. (Canva)

La RSCE ha recomendado varios métodos sencillos y fiables para determinar la pata dominante de un perro. Entre ellos, se encuentra ofrecer al animal un juguete interactivo, como un Kong, y observar qué pata utiliza para estabilizarlo mientras intenta extraer el alimento. También se puede prestar atención a qué pata delantera mueve primero al levantarse tras estar tumbado, o colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla. Para que el resultado sea concluyente, la RSCE aconseja repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata empleada en dos de cada tres ocasiones.

“Conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”, asegura José Miguel Doval, presidente de la RSC. “Un zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y un diestro, disfrutar más de actividades como el agility o la obediencia. Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con él”, ha afirmado Doval.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Reino Unido presenta ‘Bastión Atlántico’: la nueva tecnología de guerra submarina contra los “buques espías de Putin”

Este programa de coordinación se suma al reciente acuerdo con Noruega para realizar un despliegue en el Flanco Norte

Reino Unido presenta ‘Bastión Atlántico’:

Salva Reina cuenta en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió durante el rodaje de ‘Atasco’: “El coche ardía de verdad”

El actor ha acudido en compañía de Alejo Sauras al espacio presentado por Pablo Motos para presentar la tercera temporada de la serie de Prime Video

Salva Reina cuenta en ‘El

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

El juzgado de instancia dio inicialmente la razón a los ocupantes, al entender que el Ayuntamiento no había acreditado su legitimación activa, ya que la vivienda figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de una sociedad pública distinta

La Audiencia de Tarragona avala

Alexandre Olmos, médico especializado en Epigenética y Medicina Interna: “Deberías empezar a congelar el pan antes de comerlo”

Este paso previo incrementa la presencia de almidón resistente, que actúa como prebiótico y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon

Alexandre Olmos, médico especializado en

El alimento rico en vitamina C que mejora la digestión, es antiinflamatorio y ayuda a controlar el peso

Este fruto destaca por su sabor ácido y su excelente perfil nutricional

El alimento rico en vitamina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Tarragona avala

La Audiencia de Tarragona avala el desahucio de una vivienda promovido por el Ayuntamiento de Reus de una familia que alega vivir con un menor de un año

La Guardia Civil advierte del peligro de la nieve en la carretera: “Las condiciones para conducir cambian de inmediato”

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de Navidad: una sesión de control marcada por el caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 9 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 9 de diciembre

Cambio de euro a dólar hoy 9 de diciembre: cómo está la cotización y previsiones

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del botín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”