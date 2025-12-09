Cómo saber si tu perro es diestro o zurdo: “No es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”

Un perro le da la patita a su dueño. (Canva)

Los perros son la mascota preferida de los españoles, o al menos eso parecen mostrar los datos: existen más de 9 millones de estos animales repartidos por los hogares españoles, según recoge la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Pero por mucho que gusten en el país, los canes todavía esconden multitud de secretos para sus dueños.

Así, pocos saben que los perros pueden ser zurdos o diestros. Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), tres de cada cuatro perros presentan una preferencia clara por una de sus patas delanteras, un fenómeno conocido como lateralización motora canina y que puede ofrecer que información relevante sobre el carácter, la forma de aprendizaje y la gestión emocional de los animales.

La RSCE ha explicado que, al igual que ocurre en las personas, los perros suelen utilizar más una pata que otra, y esta preferencia está directamente relacionada con la organización cerebral. Así, dependiendo de si prefieren la pata izquierda o derecha, pueen presentar unas características diferentes.

Perros zurdos y perros diestros

El hemisferio izquierdo del cerebro, encargado de controlar la pata derecha, se asocia con emociones positivas, rutinas y procesos lógicos. Por su parte, el hemisferio derecho, que rige la pata izquierda, está especializado en la reacción ante estímulos novedosos, la orientación espacial y emociones intensas como la cautela o el miedo.

Según la RSCE, la preferencia por una pata u otra no es fruto del azar, sino que responde a una base neurológica concreta vinculada a la lateralidad cerebral. Así, los perros zurdos, en los que predomina el hemisferio derecho, tienden a mostrar una mayor sensibilidad emocional y una reacción más intensa ante ruidos inesperados, como fuegos artificiales o tormentas. Esta sensibilidad puede traducirse en una mayor intuición, empatía y conexión emocional con sus dueños.

En contraste, los perros diestros, cuyo hemisferio izquierdo es dominante, suelen desenvolverse con mayor seguridad en entornos conocidos y destacan por su capacidad de concentración. No resulta extraño que muchos de los perros seleccionados para tareas de asistencia, terapia o guía sean diestros, ya que su perfil se ajusta mejor a los requisitos de autocontrol y estabilidad emocional.

Cómo identificar la pata dominante

Existen pruebas para saber si un perro es zurdo o diestro. (Canva)

La RSCE ha recomendado varios métodos sencillos y fiables para determinar la pata dominante de un perro. Entre ellos, se encuentra ofrecer al animal un juguete interactivo, como un Kong, y observar qué pata utiliza para estabilizarlo mientras intenta extraer el alimento. También se puede prestar atención a qué pata delantera mueve primero al levantarse tras estar tumbado, o colocar una golosina bajo un mueble bajo y ver con cuál intenta alcanzarla. Para que el resultado sea concluyente, la RSCE aconseja repetir cada prueba al menos 50 veces y considerar dominante la pata empleada en dos de cada tres ocasiones.

“Conocer si tu perro es diestro o zurdo no es para etiquetarlo, sino para entender mejor cómo se relaciona con el mundo”, asegura José Miguel Doval, presidente de la RSC. “Un zurdo puede necesitar más refuerzo positivo y un diestro, disfrutar más de actividades como el agility o la obediencia. Saberlo nos ayuda a acompañarlos mejor, potenciar sus talentos y fortalecer el vínculo con él”, ha afirmado Doval.