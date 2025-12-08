España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este lunes 8 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 8 diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 05 08 10 19 20 22 27 28 42 45 47 53 58 61 62 63 64 70 73 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

‘El Hormiguero’ cierra noviembre arrasando: datos, hitos y las estrellas que llegan esta semana

El programa presentado por Pablo Motos estrena semana con una gran novedad: la llegada de una nueva comentarista a su mesa de tertulia

Infobae

Avance del capítulo 3 de ‘Ena’: la reina descubre que Alfonso XIII tiene una hija con su amante y le pide que no apoye la dictadura

Con el estallido del desastre de Annual, Primo de Rivera tendrá el camino libre para instaurar su régimen en el episodio que La 1 emitirá el próximo lunes 8 de diciembre

Avance del capítulo 3 de

La Aemet prevé un tiempo “sin frío intenso” y con lluvias “fuertes y persistentes” por la llegada de frentes al oeste de España

La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte de España, aunque habrá un cambio de tiempo a mitad de semana

La Aemet prevé un tiempo

La hija de un difunto va a los tribunales para que le permitan recurrir la desheredación de su padre y logra que la justicia reabra el juicio contra su tío

La Audiencia Provincial de Barcelona anula un auto que cerraba el proceso por “acciones personalísimas”

La hija de un difunto

Una mujer de 78 años ha gastado 80 millones de euros de su premio de Lotería en menos de dos años: comparte el premio con su familia y adquiere varias propiedades

La ganadora del sorteo Eurmillones invirtió en varias propiedades con el dinero recaudado por el premio, además de financiar proyectos familiares, como un nuevo negocio o estudios y viajes

Una mujer de 78 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el intento

La Justicia frena el intento de una mujer de desheredar a sus padres: alegó maltrato y abandono, pero no es una de las excepciones previstas en la ley

Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

ECONOMÍA

La hija de un difunto

La hija de un difunto va a los tribunales para que le permitan recurrir la desheredación de su padre y logra que la justicia reabra el juicio contra su tío

Precio del oro en España hoy lunes 8 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo