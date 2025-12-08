España

“Los días de lluvia pueden afectar a las rutinas de tu gato”: un experto explica los motivos

Son animales muy sensoriales, por lo que un cambio en su entorno puede afectar a su estado anímico

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que el diulgador habla de los gatos y la lluvia. (@mascotasyfamiliasfelices)

Diciembre ha llegado y, con el invierno a la vuelta de la esquina, el frío y las precipitaciones se han vuelto parte de la rutina de muchas personas. Sin embargo, no son los únicos que notan este cambio. Los gatos son una de las mascotas más susceptibles a este tipo de alteraciones. Según explica un divulgador en su cuenta de TikTok (@mascotasyfamiliasfelices), los días de lluvia pueden afectar a sus rutinas.

El comportamiento de los gatos puede variar considerablemente con el clima, y los días de lluvia no son la excepción. Uno de los efectos más visibles es el cambio en sus hábitos de acicalamiento. La alta humedad ambiental hace que sientan el pelaje pegajoso y húmedo, lo que resulta incómodo para muchos felinos y dificulta que puedan mantener su limpieza habitual.

Esto no significa que estén enfermos o descuidados, sino que el clima altera la manera en que perciben su entorno y cómo interactúan con él. Además del acicalamiento, la lluvia puede influir en otras rutinas diarias.

Su manera de relacionarse con lo que les rodea también cambia. Algunos gatos tienden a jugar menos, mientras que otros buscan espacios más resguardados para descansar, incrementando las horas de sueño o de reposo tranquilo.

Incluso la alimentación puede verse afectada. Algunos gatos comen menos o de manera más irregular, ya que la humedad y el frío pueden cambiar su nivel de energía y su estado de ánimo.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

No solo la lluvia, sino también otros factores ambientales como la temperatura, la luz natural de cada estación o incluso fases de la luna pueden impactar en su comportamiento. Estos elementos influyen en los ciclos de actividad y descanso, en la forma en que interactúan con su entorno y en cómo regulan sus necesidades básicas.

Comprender estos cambios permite a los dueños anticiparse a las necesidades de sus mascotas, asegurando un ambiente cómodo y estimulante incluso durante los días de mal tiempo. En definitiva, los gatos son muy sensibles a su entorno, y pequeños cambios en el clima pueden tener un efecto notable en sus hábitos cotidianos.

Cómo cuidar el entorno de tu gato en invierno

Cuando las temperaturas bajan y los días se acortan, los gatos pueden necesitar estímulos adicionales para mantenerse activos y saludables. Darle juguetes interactivos o zonas donde puedan trepar y explorar ayuda a mantener su mente ocupada y a prevenir el aburrimiento. Las cajas, rascadores y túneles dentro del hogar son excelentes recursos que imitan la exploración natural de un gato en el exterior.

Otro aspecto importante es cuidar la temperatura de los espacios donde pasan más tiempo. Colocar camas cálidas, mantas o cojines en lugares soleados o protegidos del frío puede mejorar su confort y bienestar general. La luz artificial también puede ser útil para mantenerlos activos durante los días más cortos, especialmente si no tienen acceso frecuente a ventanas soleadas.

Asimismo, los gatos disfrutan de la estimulación sensorial: olores o sonidos suaves pueden motivarlos a moverse y jugar. Establecer rutinas diarias de juego y ofrecer recompensas ayuda a reforzar hábitos positivos, mantiene su peso saludable y contribuye a su bienestar físico.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasTikTok EspañaTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

El portavoz del PP comparte una imagen actual y asegura que empieza a recuperar fuerzas tras cuatro meses de tratamiento

Borja Sémper reaparece en redes

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 8 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple España hoy

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

Este es el top 10

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

El silencio del motor, la frenada regenerativa y el abuso de pantallas explican un malestar que afecta sobre todo a quienes no controlan el vehículo

Por qué los pasajeros en

Un crucero que venía a España retrasa su salida después de que 16 contenedores llenos de plátanos se cayeran por la borda

El barco zapaba de Southampton, Inglaterra, y vio obligado a aplazar el comienzo de la ruta

Un crucero que venía a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Sémper reaparece en redes

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 8 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz 9 de diciembre: la tarifa más alta del día subió 35%

Precio del aceite de oliva en España hoy 8 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

DEPORTES

Adrian Newey, sobre el futuro

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn