Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple España hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El tema de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se mantiene en primer lugar.

2. Reliquia

ROSALÍA

Lo más nuevo de ROSALÍA, Reliquia, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. SUPERESTRELLA

Aitana

SUPERESTRELLA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Aitana está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Berghain de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Dios Es Un Stalker

ROSALÍA

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 6. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de ROSALÍA.

6. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

El sencillo más reciente de ROSALÍA ya se vislumbra como un nuevo clásico. Sexo, Violencia y Llantas entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada The Fate of Ophelia, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Divinize

ROSALÍA

Divinize, interpretado por ROSALÍA, ocupa el noveno lugar de la lista.

10. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

Con una diferencia positiva de 5, Dardos de Romeo Santos y Prince Royce sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.