Un hombre se propasa con una joven y acaba golpeando a su novio: condenado a 6.600 euros de multa

Hombre que ataca a una mujer en un callejón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia ha impuesto a un joven una multa de 6.600 euros por propinar una paliza a un chico y agredir sexualmente a su novia. Los hechos tuvieron lugar en la puerta de una discoteca del centro de Málaga sobre las 5:30 horas del pasado 9 de febrero, aunque la decisión judicial se acaba de producir.

La sentencia ha condenado al procesado por un delito de lesiones leves por los golpes asestados contra el otro joven, así como por un delito de agresión sexual de menor entidad sobre la novia de este. Según el diario regional Sur, la chica había discutido con su novio momentos previos al altercado.

La resolución judicial, que no es firme, recoge los hechos que el tribunal considera probados. Entre ellos, que la muchacha se encontraba sentada cuando el agresor se acercó y preguntó de forma insistente si estaba bien. La mujer contestó positivamente y añadió que quería seguir su conversación con su novio, por lo que se levantó y se marchó dando la espalda al condenado.

En ese preciso momento, el hombre se aproximó una vez más y, con intención de atentar contra la libertad sexual de la víctima, llegó a contactar con su zona pélvico-genital utilizando los glúteos de la joven. La chica se sintió “incómoda” y se giró para recriminarle su comportamiento. Su novio, que presenció la escena, intervino inmediatamente.

Un bar-discoteca REUTERS/Michael A. McCoy/File Photo

A partir de ahí, se inició una pelea entre ambos. Durante la trifulca, el agresor, que aparentemente iba acompañado de dos amigos, propinó golpes y puñetazos al joven. Según el fallo, un pendiente de la oreja del novio resultó arrancado. La víctima sufrió erosiones en el lóbulo izquierdo, en las costillas, en la zona cervical y en el antebrazo izquierdo. Todas estas lesiones tardaron ocho días en curarse.

Por estos hechos, se ha dictaminado una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios por el delito de carácter sexual (de menor entidad). Además, se suman otros dos meses de multa por los daños ocasionados al novio de la joven. En total, la sanción asciende a 6.600 euros.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Aumento de la criminalidad en Málaga

Los datos del Ministerio del Interior revelan un incremento del 1,9% en la criminalidad de Málaga durante el primer trimestre del año. En este periodo se cometieron una media de 261 a 262 delitos al día, una cifra elevada a pesar de que varios tipos de infracciones penales, como los robos y, por primera vez, los ciberdelitos, han experimentado un descenso. Otros delitos, como los asesinatos o las agresiones sexuales, se han mantenido en niveles similares a los de años anteriores.

En cuanto a los delitos de sangre, la provincia registró seis homicidios consumados, la misma cifra que en los tres primeros meses del ejercicio anterior. Sí aumentaron, aunque levemente, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de 12 a 14. Además, entre enero y marzo se contabilizaron seis secuestros, tres más que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que permite conocer la complejidad del panorama delictivo actual en la provincia.