K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en España

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

El mundo del K-pop es
El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jesús Avilés)

No extraña que en la actualidad al abrir las redes sociales, como X (antes Twitter), lo primero que aparece en el listado de tendencias sean palabras en hangul (alfabeto coreano) relacionadas con el K-pop; nombres cortos y en apariencia no tan fáciles de pronunciar como Taehyung, Bangchan o Cha Eunwoo; o expresiones tan extrañas como selca day, oppa y fighting.Y es que resulta difícil de imaginar que a pesar delas diferencias culturales, los distintos idiomas y la separación geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan significativo en el público de occidente, especialmente en España,nación que se ha caracterizado por ser un gran consumidor de los K-dramas, la gastronomía, K-beauty y demás.El K-pop es un caso que bien vale la pena destacar, porque en la actualidad sus máximos exponentes han comenzado a invadir las listas de las canciones más famosas como el Hot 100 o el Billboard 200, han roto marcas históricas de artistas de la talla de The Beatles y hasta han llegado a ser nominados en los Grammy.Por ello, no es de extrañar que plataformas de streaming le den un espacio y hayan creado su lista de éxitos, como es el caso de Apple con sus tops de las canciones de K-pop disponibles para al menos 39 países, España incluido; con ello se impulsa a que la industria musical de Corea del Sur dé un salto entre océanos y trastoque otras culturas.

Aquí un listado de las 10 canciones más importantes hoy

Lisa de BLACKPINK, la primer
Lisa de BLACKPINK, la primer artista en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA. (REUTERS/Brendan McDermid)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- Anpanman - BTS

3.- What It Sounds Like - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4.- How It’s Done - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

5.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

6.- Good Goodbye - HWASA

7.- Your Idol - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

8.- River Flows In You - Carter Burwell

9.- Takedown - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

10.- TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) - TWICE

Los exponentes importantes del K-pop

EXO, formado por SM Entertainment en 2012, es uno de los grupos de K-pop más destacados y prolíficos. Con miembros provenientes de Corea del Sur y China, EXO debutó con un concepto único de subgrupos orientados a diferentes mercados (EXO-K y EXO-M). Este enfoque, junto con su música pop-electrónica y actuaciones impresionantes, ha llevado a EXO a ganar numerosos premios y reconocimiento internacional. Han vendido millones de álbumes y han realizado giras mundiales, lo que refuerza su estatus como uno de los principales exponentes del K-pop en la última década.

TWICE, un grupo femenino formado por JYP Entertainment en 2015, también se ha consolidado como una fuerza dominante en el K-pop. Con nueve miembros seleccionados a través del programa de supervivencia “Sixteen," TWICE rápidamente ascendió a la fama con éxitos pegadizos como “Cheer Up” y “TT." Su enfoque en música y coreografías vibrantes y energéticas, junto con su atractiva estética visual, ha capturado el interés del público global. TWICE se destaca por su gran popularidad en Japón, además de su éxito en otras regiones y continúa marcando tendencia en la industria del K-pop.

FOTO DE ARCHIVO. J-Hope actúa
FOTO DE ARCHIVO. J-Hope actúa en Times Square durante el primer evento de Año Nuevo sin restricciones desde la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el barrio de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos. 31 de diciembre de 2022. (REUTERS/Jeenah Moon)

El éxito del K-pop en España

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.

Comprobar Quinigol: resultados del

Comprobar Quinigol: resultados del 7

Sánchez destituye a Antonio Hernández,

Comprobar Lototurf: números ganadores de

Comprobar Bonoloto: resultados 7 de
La nueva norma para el

Super Once: estos son los

Lando Norris se proclama campeón

