José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

José Blas García Piñeiro (Boiro, 1969) es alcalde de Ames desde abril de 2021, una localidad limítrofe con la capital gallega en la que cada vez hay población más joven. No es de extrañar. Santiago de Compostela se está conviertiendo en una ciudad imposible y los estudiantes, ante el drama de la vivienda, buscan alternativas. García atiende a Infobae en una charla por teléfono para hablar del encarecimiento de los alquileres, la falta de suelo disponible, la regulación de los pisos turísticos y los desafíos del transporte metropolitano.

García asumió el cargo tras la marcha de su predecesor, José Manuel Miñones, al Gobierno central. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y con una trayectoria orgánica destacada dentro del PSdeG: ha sido coordinador de organización y acción electoral del partido antes de encabezar un concello que se ha convertido en el que mayor crecimiento ha experimentado en Galicia en los últimos años.

-Pregunta: Llegó a la alcaldía hace unos años y ahora lidera un proyecto propio. ¿Qué balance hace de su periodo al frente del Concello de Ames?

-Respuesta: En estos años como alcalde, el balance que hago es positivo. Llevo diez años en el Gobierno municipal, cuatro como alcalde, y durante este tiempo intenté recoger el testigo de mi antecesor José Manuel Miñones —que posteriormente fue delegado del Gobierno y ministro de Sanidad—, pero también imprimir mi propio sello a la gestión. Por eso impulsé políticas centradas en la promoción y protección de la salud y en la atención a la juventud, ya que somos el ayuntamiento más joven de Galicia. En este último mandato incorporamos también el trabajo en vivienda como una de las prioridades, porque se ha convertido en un problema clave en Ames y en todo el país.

-P: ¿De qué manera influye gobernar bajo las siglas del PSOE en las decisiones que se toman a nivel local?

-R: Me considero socialista y progresista, y esa es la orientación que intento aplicar en las políticas municipales. Sin embargo, también mantengo una buena relación con instituciones donde no gobierna el PSOE, como la Xunta de Galicia, con cuyo presidente tengo un trato fluido que se traduce en proyectos conjuntos.

Dentro de la corporación mantenemos buena relación con el Partido Popular y con el Bloque Nacionalista Galego, con quienes gobernamos en su momento. Ahora ellos están en la oposición porque decidimos gobernar en solitario, pero muchos asuntos que sacamos adelante en minoría los aprobamos con el PP. La política local funciona así: nos conocemos todos, somos la primera puerta a la que llaman los vecinos y siempre digo que cuando ganamos unas elecciones lo hacemos no solo con votos de nuestro partido, sino también con votos de gente que quizás en unas nacionales o autonómicas vota al PP, pero en las locales me vota a mí y a mi candidatura.

-P: ¿Cuáles son actualmente sus áreas de responsabilidad dentro del gobierno municipal?

-R: Mis responsabilidades actuales son la cultura, la normalización lingüística y la Agenda Urbana. Fui responsable de Urbanismo en el pasado, pero ahora centro mi trabajo en estas áreas, especialmente en la Agenda Urbana, desde la que planificamos el desarrollo del concello y marcamos las bases del Ames del futuro.

-P: La vivienda es uno de los grandes retos del municipio. ¿Cuál es la estrategia general que están aplicando para abordarlo?

-R: Nuestra estrategia combina la colaboración con la Xunta y políticas municipales propias para aumentar la oferta de vivienda. Desde el inicio del mandato sabíamos que era necesario actuar de manera decidida.

En primer lugar, trabajamos con la Xunta de Galicia mediante un acuerdo por el que cedimos seis parcelas en O Milladoiro, el núcleo más poblado y con mayor demanda. En ellas se construirán más de 220 viviendas públicas, tanto en alquiler como en propiedad.

En segundo lugar, desarrollamos políticas propias: disponemos de varias parcelas municipales derivadas del desarrollo urbanístico de los años 2005–2007 y próximamente sacaremos cinco a la venta para que promotores privados puedan construir vivienda. También estamos estudiando la posibilidad de promover directamente vivienda pública destinada, sobre todo, al alquiler.

A la vez, desde Urbanismo aceleramos la concesión de licencias. En Bertamiráns ya hay cuatro promociones en marcha y se prevén más el próximo año; en O Milladoiro se entregaron dos recientemente y siguen entrando solicitudes. Trabajamos en todas estas vías porque ampliar la oferta residencial es esencial.

-P: Diversos portales señalan que los precios del alquiler en Ames se están acercando mucho a los de Santiago. ¿Confirma esta tendencia?

-R: Sí, los precios del alquiler están subiendo en Ames igual que en el resto del área metropolitana. Es un problema general en Galicia y en España. En nuestro caso, muchos compradores proceden de Santiago, atraídos por la tranquilidad y por un coste menor, y esa demanda influye en los precios locales.

-P: Santiago de Compostela está tramitando su declaración como zona tensionada. ¿Prevé que eso genere todavía más presión sobre Ames?

-R: La declaración de zona tensionada solo confirmaría las dificultades de acceso a vivienda en Santiago, y eso podría empujar a más personas a buscar alternativas en municipios limítrofes.

Ya vivimos un fenómeno similar hace dos décadas: la combinación de falta de oferta y precios elevados llevó a muchos trabajadores a instalarse en Ames. Algo parecido podría repetirse hoy, especialmente porque aquí estamos agilizando licencias y ofreciendo una buena calidad de vida.

-P: En este contexto, ¿qué medidas están aplicando para evitar que la subida de precios expulse a jóvenes y familias?

-R: Estamos promoviendo vivienda asequible y regulando usos que reducen la oferta residencial. Además de fomentar nueva vivienda pública y privada, estamos elaborando una ordenanza para regular las viviendas de uso turístico, ya que existe el riesgo de que parte de esa actividad se desplace desde Santiago a Ames.

También estudiamos aplicar un IBI más elevado a las viviendas que permanecen vacías durante años, con el objetivo de incentivar que salgan al mercado. Incluso estamos recibiendo demanda de estudiantes de Santiago que buscan alquiler aquí ante la falta de opciones en la capital.

-P: ¿Cuántas viviendas turísticas hay actualmente en el concello?

-R: Actualmente hay alrededor de 100 viviendas turísticas, según los datos de la Xunta. Nuestra intención es permitir esta actividad, pero regulándola para que se concentre en zonas adecuadas —como bajos no ocupados— y ajustando tasas e impuestos, ya que no es razonable que pague lo mismo un piso turístico que una vivienda residencial por servicios como la recogida de basura.

-P: ¿Y cuántas viviendas vacías han identificado?

-R: Según los registros de consumo de agua, el concello tiene cerca de 1.000 viviendas vacías.

Crecimiento demográfico y planificación urbana

-P: Con la llegada de nuevos vecinos, ¿está Ames preparado para seguir creciendo?

-R: Urbanísticamente estamos preparados, pero debemos acompasar los servicios al aumento de población. Podríamos superar los 40.000 habitantes en la próxima década. Solo en O Milladoiro existe una zona donde podrían construirse más de 1.000 viviendas, que supondrían más de 3.000 nuevos vecinos.

El reto está en los servicios: instalaciones deportivas, equipamientos culturales, ocio, zonas verdes… Por eso trabajamos con una visión de 10–12 años desde la Agenda Urbana, orientada a la sostenibilidad y a la humanización de los espacios.

-P: Además de O Milladoiro, ¿en qué otras zonas se está promoviendo vivienda?

-R: El convenio con la Xunta se centra en O Milladoiro, pero simultáneamente hay promociones privadas y suelo municipal en otros núcleos. Promotores privados están construyendo en O Milladoiro y Bertamiráns, mientras que en todo el concello continúa la vivienda unifamiliar. En Bertamiráns sacaremos a la venta cinco parcelas municipales para promover nueva vivienda colectiva.

-P: ¿Qué zonas están creciendo con más intensidad?

-R: Las áreas periurbanas siguen creciendo y se están reactivando urbanizaciones paralizadas tras la crisis de 2009. El rural periurbano de O Milladoiro y Bertamiráns aumenta principalmente con vivienda unifamiliar. Además, algunas urbanizaciones que se quedaron sin completar hace años han sido adquiridas por empresas que ahora las están desarrollando.

Movilidad y transporte

-P: Muchos vecinos viven en Ames y trabajan o estudian en Santiago. ¿Han calculado el coste real que supone sumar alquiler y transporte?

-R: No tenemos un cálculo cerrado, pero sí sabemos que el transporte metropolitano no cubre las necesidades actuales. Ames asume más del 50% del coste del servicio y, aun así, en horas punta los autobuses no dan abasto y hay viajeros que se quedan en la parada.

Pedimos mejorar las frecuencias y delimitar adecuadamente el área metropolitana, porque son los ayuntamientos limítrofes —como Brión, Teo, Ames u Oroso— los que generan más desplazamientos diarios hacia Santiago.

-P: ¿Ha mejorado esa saturación en horas punta respecto a años anteriores?

-R: Las frecuencias dependen del momento del día, pero las primeras horas de la mañana siguen siendo problemáticas. Puede llegar un autobús cada 20 o 30 minutos, pero cuando la gente va a estudiar o a trabajar muchos no pueden subir porque el vehículo ya va lleno. Algunos incluso se desplazan a paradas anteriores para tener más posibilidades de subir y no quedarse en tierra. Está claro que el sistema necesita adaptarse mejor a la demanda actual.

Juventud y emancipación

-P: Ames es un concello muy joven. ¿Qué políticas impulsan para favorecer la emancipación juvenil?

-R: La emancipación juvenil la abordamos desde la vivienda, la formación y el empleo. Además de las políticas de vivienda, trabajamos en formación para jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral.

Contamos con dos espacios de formación y, en septiembre, abriremos un centro multifuncional en O Milladoiro que tendrá áreas de ocio juvenil y espacios orientados a la inserción laboral. También disponemos de un coworking y del centro de formación de Aldeanova.

-P: ¿Han detectado que los jóvenes se marchan por falta de vivienda accesible?

-R: No, los datos muestran que la población joven se mantiene e incluso crece. Según el INE, la población infantil y juvenil —hasta los 30–35 años— se mantiene o aumenta, y notamos interés por venir a vivir a Ames más que por marcharse.

-P: ¿Un joven de Ames puede encontrar vivienda en el propio concello?

-R: A día de hoy es complicado, pero estamos creando las condiciones para que sea posible. La dificultad es generalizada en toda España, pero estamos ampliando la oferta pública y privada para abaratar precios y facilitar el acceso tanto a jóvenes como a familias.

-P: ¿Qué le diría a un joven que quiere vivir en Ames pero no encuentra piso?

-R: Le diría que tenga paciencia y que se forme para encontrar empleo y una estabilidad laboral. Si no logran encontrar trabajo, pueden acudir al ayuntamiento, donde ofrecemos formación y programas de inserción.

Además, gestionamos 68 viviendas de alquiler accesible mediante un convenio con Banco Santander y el Instituto Galego de Vivenda e Solo, destinadas a familias en riesgo de exclusión. También estamos estudiando proyectos de convivencia intergeneracional entre jóvenes y mayores que viven solos.

-P: ¿Recibe Ames la financiación autonómica necesaria para cubrir sus servicios?

-R: No, ningún ayuntamiento gallego recibe la financiación que realmente necesita. Un ejemplo claro es el servicio de ayuda a domicilio: cuesta 24 euros por hora y la Xunta solo financia 12, de modo que los ayuntamientos asumimos entre 10 y 12 euros por hora de un servicio que, por ley, corresponde financiar a la comunidad autónoma.

-P: ¿Qué pediría específicamente a la Xunta en materia de vivienda?

-R: Pediría que amplíe los convenios y colabore de forma más activa en la promoción de vivienda pública. Queremos que continúe impulsando proyectos, que firme más acuerdos de cesión de parcelas y que trabaje de manera coordinada con los ayuntamientos y con su empresa pública para aumentar la oferta residencial.

-P: ¿Qué proyecto quiere dejar encarrilado antes de que termine la legislatura?

-R: Quiero consolidar la creación de vivienda pública y avanzar en un urbanismo más sostenible y humano. Nuestra intención es aumentar la vivienda pública, especialmente en alquiler, porque creo que hay un cambio de mentalidad entre la gente joven, que no piensa tanto en comprar sino en alquilar, y debemos reordenar el urbanismo adaptándolo a la realidad actual. Pero no se trata solo de construir: buscamos un urbanismo más verde, con espacios humanizados, servicios próximos y un transporte más cómodo.

-P: ¿Cree entonces que la preferencia de los jóvenes por el alquiler se debe a los precios o a un cambio generacional?

R. Creo que existe un cambio generacional claro, impulsado por la movilidad laboral. La gente joven —incluyendo a quienes tienen entre 30 y 35 años— tiene hoy una mentalidad distinta a la de generaciones anteriores. La movilidad laboral es mayor, y eso hace que muchos no quieran atarse a una propiedad de por vida y opten por la flexibilidad del alquiler.