Ingrid, farmacéutica, sobre el cansancio crónico: “Hay alimentos capaces de proteger las células del agotamiento”

Fragmento de TikTok en el que INgrid, farmacéutica, habla sobre el cancancio. (@ingridsaludintegrativa)

Dormir bien es un hábito fundamental por varias razones. Durante el sueño tienen lugar numerosos procesos importantes. La reparación de tejidos, la regeneración muscular, el fortalecimiento de procesos cognitivos y la regulación hormonal son algunos de ellos.

Sin embargo, no siempre que se está cansado es por la cantidad de horas dormidas. Si eres una de esas personas que tiene poca energía a lo largo del día, deberás vigilar dos aspectos fundamentales: el descanso y la alimentación.

Ingrid, una farmacéutica que publica contenido a redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@ingridsaludintegrativa) en el que profundiza sobre la energía corporal. “¿Sientes que tienes cansancio crónico? Entonces debes saber que hay alimentos capaces de proteger tus células del agotamiento", explica durante los primeros segundos.

A partir de esta idea, Ingrid profundiza en que la clave para entender el cansancio crónico está en el funcionamiento interno de las propias células. Explica que la energía verdaderamente útil, la que permite mantener un buen rendimiento físico y mental a lo largo del día, se genera en las mitocondrias.

Cada célula produce energía de forma constante, pero en ese proceso también se generan residuos, como radicales libres, que pueden acumularse y ocasionar estrés oxidativo. Cuando este estrés supera la capacidad natural del organismo para neutralizarlo, las mitocondrias se deterioran y la producción energética disminuye, lo que se traduce en una sensación persistente de agotamiento.

Para evitar este deterioro, señala la importancia de incorporar antioxidantes naturales a través de la alimentación. Sustancias como los polifenoles presentes en el cacao puro, las frutas rojas o el té verde ayudan a contrarrestar el exceso de radicales libres y a proteger la integridad celular. Diversas investigaciones apuntan a que estos compuestos contribuyen a mantener la función mitocondrial, favorecen la regeneración celular y mejoran la vitalidad general.

Los cítricos, como la naranja o el kiwi, aportan vitamina C, un antioxidante que participa en la protección frente al estrés oxidativo y en la síntesis de carnitina, molécula clave para que las mitocondrias utilicen ácidos grasos como fuente de energía.

Las verduras de hoja verde, como las espinacas o la acelgas, también resultan interesantes por su contenido en folatos y magnesio, minerales y vitaminas que intervienen en múltiples reacciones metabólicas. Las nueces y otros frutos secos ofrecen grasas saludables de origen natural, un compuesto que desempeña un papel relevante en la cadena de producción de energía celular.

La experta concluye que recuperar la energía no depende de recurrir a estimulantes rápidos, sino de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para reparar y fortalecer sus procesos internos. Según su enfoque, una alimentación rica en antioxidantes, acompañada de buenos hábitos de descanso, constituye una de las bases más efectivas para combatir el cansancio crónico.

Una rutina de sueño adecuada potencia tu energía

Establecer horarios regulares para acostarse y despertarse es clave para un descanso reparador. Dormir en un ambiente oscuro, silencioso y fresco favorece la calidad del sueño, mientras que limitar pantallas y cafeína antes de dormir ayuda a que el cerebro se relaje. También es especialmente útil incorporar hábitos relajantes, como puede ser leer o hacer ejercicios de respiración.