España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 7 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este domingo 7 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 03 05 15 24 28 29 31 34 35 39 45 50 52 55 58 59 70 72 76 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Cuál es el precio de

Marcos, veterinario: “Si tu perro gira la cabeza cuando hablas, no se está quedando sordo, está usando la física y la neurociencia”

Ese adorable gesto no solo es una reacción física, sino una muestra clara del cariño y la conexión emocional que el perro siente hacia sus dueños

Marcos, veterinario: “Si tu perro

Silvia Severino, psicóloga, sobre la depresión: “Es un mal día que dura años”

La ayuda de especialistas y el acompañamiento de familiares y amigos son fundamentales para quienes enfrentan este trastorno, que puede afectar a personas de cualquier edad u origen

Silvia Severino, psicóloga, sobre la

Silvia Severino, psicóloga: “Estas son señales de que estás enamorado de alguien”

Al enamorarnos, el organismo libera un cóctel de compuestos químicos que revolucionan el estado emocional

Silvia Severino, psicóloga: “Estas son

Tres posturas de yoga que puedes practicar en una silla: son fáciles de hacer y te ayudarán a relajarte y destensar la espalda

Son asanas que puedes practicar en cualquier momento y que te ayudarán a corregir tu posición corporal

Tres posturas de yoga que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox impulsan iniciativas

PP y Vox impulsan iniciativas para restringir la adjudicación de contratos de alto riesgo en Seguridad Nacional con la lupa puesta en Huawei

Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Un agente de la Policía Nacional de Galicia consigue una indemnización por vestuario aunque trabaja de paisano y sin uniforme

La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

José Blas García, el alcalde del pueblo gallego al que llegan estudiantes por el precio de la vivienda en Santiago: “Ya vivimos esto hace dos décadas”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Resultados ganadores del Super Once del 7 diciembre

DEPORTES

El mentor de las hermanas

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos