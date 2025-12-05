España

Un hombre logra la remisión del VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratarse de leucemia

Hace seis años que este paciente no presenta carga viral en su organismo, lo que indica una ausencia de la actividad del virus

Un test de VIH (AdobeStock)
Un test de VIH (AdobeStock)

Un hombre de 60 años ha conseguido una remisión sostenida durante seis años del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tras recibir un trasplante de células madre como tratamiento para una leucemia mieloide aguda. Se trata del séptimo caso documentado en todo el mundo hasta el momento.

El varón, natural de Berlín, no era portador de dos copias de la mutación CCR5Δ32, sino únicamente de una. Dicha mutación es la encargada de impedir que el virus entre en las células. Según los resultados publicados en la revista Nature, el paciente logró suspender la terapia antirretroviral sin que el virus reapareciera durante seis años, lo que sugiere que la cura del VIH podría ser posible sin recurrir exclusivamente a donantes con la rara mutación homocigota CCR5Δ32.

Desde el inicio de la epidemia, solo se han reportado seis casos de remisión completa del VIH, todos ellos asociados a trasplantes de células madre para tratar cánceres hematológicos. Hasta ahora, la mayoría de estos casos involucraban donantes con la mutación homocigota CCR5Δ32, que impide la entrada del virus a las células. El caso presentado por el equipo de Christian Gaebler Gaebler y Olaf Penack de la Charité, de la Universitätsmedizin Berlin, desafía este modelo, ya que tanto el paciente como la donante eran portadores de una sola copia de la mutación (heterocigotos), lo que permite cierta expresión del receptor CCR5 y, por tanto, potencial susceptibilidad al VIH.

Un trasplante de células para la leucemia

El paciente, identificado como el “segundo paciente de Berlín”, fue diagnosticado con VIH en 2009 y permaneció sin tratamiento antirretroviral durante cinco años, manteniendo una salud estable. En 2015, desarrolló leucemia mieloide aguda y recibió quimioterapia seguida de un trasplante de células madre de una donante no emparentada, seleccionada por su compatibilidad HLA y su genotipo heterocigoto CCR5Δ32. Tras el trasplante, el paciente continuó con terapia antirretroviral hasta 2018, cuando decidió suspenderla por voluntad propia.

Desde entonces, y durante más de seis años, no se ha detectado carga viral en sangre ni en tejidos intestinales, incluso utilizando técnicas ultrasensibles. El análisis del reservorio viral antes del trasplante mostró la presencia de virus intacto, pero tras el procedimiento no se hallaron virus capaces de replicarse. Además, los niveles de anticuerpos y células T específicas contra el VIH disminuyeron o desaparecieron, lo que indica la ausencia de actividad viral residual.

El caso aporta evidencia de que la resistencia mediada por la mutación homocigota CCR5Δ32 no es indispensable para lograr una remisión duradera del VIH. Según los autores, “estos resultados demuestran que la resistencia al VIH mediada por CCR5Δ32 no es esencial para la remisión duradera, subrayando la importancia de reducir eficazmente el reservorio viral en las estrategias de cura”.

Las limitaciones del estudio: un único caso

El estudio tiene limitaciones, pues se trata de un solo caso y el trasplante de células madre sigue siendo un procedimiento de alto riesgo, reservado para personas con enfermedades hematológicas graves. Además, aunque no se detectó virus replicante, no se puede descartar completamente la presencia de reservorios virales ocultos. Los autores reconocen que “la persistencia de VIH intacto en células CD4 derivadas del huésped no puede descartarse por completo, pero la ausencia de actividad viral durante más de seis años sugiere una reducción sustancial o posiblemente la erradicación completa del reservorio biológicamente relevante”.

Sin embargo, el caso de este hombre abre nuevas preguntas sobre los mecanismos inmunológicos y genéticos que permiten la remisión del VIH. Los próximos pasos incluyen el seguimiento a largo plazo del paciente y la investigación de estrategias que reproduzcan estos efectos sin necesidad de trasplantes de alto riesgo. La comunidad científica debate ahora si la combinación de factores genéticos, inmunológicos y la reducción del reservorio viral podría allanar el camino hacia una cura funcional del VIH para un mayor número de personas.

