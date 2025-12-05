España

Números ganadores del Super Once del 5 diciembre

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los números ganadores delsorteo 3 de las 14:00 horas de este viernes 5 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 5 diciembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 05 14 25 31 35 40 43 47 48 54 56 58 69 70 71 72 74 77 78 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi saltan a RTVE para presentar el Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand y Lalachus

La cadena pública ha revelado este viernes el nombre de los cuatro presentadores del certamen, que tendrá lugar el próximo mes de enero

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi

‘La casa de los gemelos’ ficha a Kiko Hernández como presentador y suma a Víctor Sandoval y otros rostros de Telecinco a su elenco

Exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ y otros rostros de internet completan la lista de participantes del ‘reality’ de Zona Gemelos

‘La casa de los gemelos’

Juan José Ebenezer, mecánico, explica el error más común a la hora de alinear el coche: “Tardas 15 segundos más y tiene un resultado garantizado”

El mensaje del mecánico se ha viralizado por la explicación clara: un gesto mínimo puede evitar reparaciones costosas y frustraciones innecesarias. Su denuncia pone sobre la mesa la importancia de la buena práctica profesional

Juan José Ebenezer, mecánico, explica

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

La Audiencia Nacional considera que el empresario Álvaro Romillo tiene riesgo de fuga por su “ingente capacidad económica”

Confirmada la prisión provisional para

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El especialista, conocido en redes sociales como @modestitoo, ha compartido una guía práctica para dejarlos en perfecto estado

Un mecánico explica el mejor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirmada la prisión provisional para

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

ECONOMÍA

Tarifa de la luz en

Tarifa de la luz en España este 6 de diciembre

Renta individual o conjunta, ¿qué es mejor?

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Bruselas frena a Elon Musk: la Comisión Europea multa a X con 120 millones por falta de transparencia y diseño engañoso

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club