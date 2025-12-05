Las series más populares de Netflix en España para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. El juego de Gracie Darling (Playing Gracie Darling)

Cuando Joni tenía 14 años, su mejor amiga, Gracie Darling, desapareció durante una sesión espiritista. Veintisiete años después, los niños de un pequeño pueblo se divierten jugando a "Jugar a ser Gracie Darling", pero el juego aparentemente inocente se vuelve siniestro cuando otra niña desaparece. Joni, para entonces psicóloga infantil, regresa al pueblo y colabora con el sargento de policía Jay para descubrir la verdad, mientras que Ruth, la hermana de Gracie, se enfrenta a la peor pesadilla de una madre cuando su propia hija desaparece en circunstancias inquietantemente similares.

3. El cuco de cristal

Con la esperanza de descubrir quién era su donante de corazón, una joven doctora se sumerge en un pequeño pueblo asolado por décadas de misteriosas tragedias.

4. Las Ratas: Una historia de 'The Witcher' (The Rats: A Witcher Tale)

Para llevar a cabo un audaz robo, una banda de forajidos inadaptados tendrá que hacer algo por primera vez: confiar los unos en los otros.. y en un brujo trasnochado.

5. La favorita 1922

Sevilla, 1922. La marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y de posición privilegiada, pasa horas en los fogones junto al servicio volcando su energía en su gran pasión, cocinar, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con Adolfo, su autoritario marido que la menosprecia a la menor ocasión y anhela llevar otra vida. Una noche, tras ofrecer una de sus famosas cenas en su palacete, Elena y Cecilia, su fiel doncella, se ven envueltas en un desafortunado incidente que cambiará sus vidas para siempre.

6. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

7. Sean Combs: Ajuste de cuentas (Sean Combs: The Reckoning)

Esta serie documental desentraña las impactantes acusaciones que se ciernen sobre Sean Diddy Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y su carrera.

8. Killing Eve

Basada en las novelas de Luke Jennings, Killing Eve se centra en dos mujeres muy diferentes. Eve es una ingeniosa agente del MI5 cuyo aburrido trabajo se aleja de su sueño de ser espía. Villanelle es una asesina experta que disfruta de los lujos que su violento trabajo le brinda. Estas dos inteligentes e intensas mujeres se enfrentarán en un épico juego del gato y el ratón.

9. Absentia

10. Un beso con chispa (키스는 괜히 해서!)

Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina.. hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.