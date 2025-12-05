Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Presentación de la muñeca Gala y uno de los mensajes que han recibido los alumnos de Policía Nacional (Policía Nacional y JUPOL)

Esta semana los alumnos de la Escuela de la Policía Nacional de Ávila fueron reunidos por el responsable de Régimen Interior, el Comisario Principal Carlos Vázquez Ara, para un tema que salía fuera de lo que meramente toca su formación como futuros agentes: debían comprar una muñeca solidaria presentada por este cuerpo de forma obligatoria o habría consecuencias.

Y es que la semana pasada la Policía Nacional presentó a Gala, la primera muñeca oficial del cuerpo, en colaboración con la Fundación juntos por una Sonrisa y con el objetivo de recaudar dinero para esta asociación. Una “edición limitada y solidaria” de una muñeca de 44 centímetros, creada de forma artesanal en Onil, Alicante, y que “destaca por su realismo, calidad y acabados de colección”, según lo recoge la propia página web donde se puede adquirir. Un producto que tiene un precio de 65 euros (72 si se suman los gastos de envío)

Pues, según numerosos testimonios de alumnos trasladados a JUPOL, Vázquez Ara en esa charla les aseguró que “yo no coacciono a nadie”, pero acto seguido anunció que “las secciones que no compren la muñeca irán en una lista para lo que yo considere”. Los alumnos denuncian que el tono utilizado fue “amenazante, generando un clima de presión e intimidación completamente impropio de un centro formativo de referencia estatal”.

Algunos de los afectados relatan a este sindicato que se les hizo sentir “insolidarios” y les espeto que “no son dignos de ser compañeros” por no querer adquirir la muñeca. Denuncian además “expresiones improcedentes, despectivas y agresivas por parte del citado mando”. Según explican, se emplearon frases como “te meto una hostia que te saco de España”, “lo que evidencia un absoluto desprecio por el respeto, la ejemplaridad y los valores profesionales que deben regir la formación policial”, agregan desde el sindicato.

Los alumnos también recibieron mensajes de texto que les obligaban a adquirir dicha muñeca en el que les indicaban frases como: “Se debe comprar una muñeca como mínimo por sección entre todos. Se dará cuenta de las secciones que no hayan comprado” es uno de los muchos mensajes que han recibido los alumnos por diferentes vías.

Mensaje recibido por los alumnos de la Escuela de Ávila (Jupol)

“Apertura inmediata de un expediente informativo”

“Desde JUPOL consideramos inadmisible que se utilice la posición jerárquica para promover una iniciativa comercial o de imagen, sea o no de carácter benéfico, vulnerando la libertad individual y creando un entorno de miedo, servilismo y represalia. Las amenazas veladas y las listas de secciones “disidentes” son prácticas totalmente incompatibles con la ética policial, la función pública y una institución moderna como la Policía Nacional, por lo que desde los servicios jurídicos de JUPOL se están estudiando las acciones legales pertinentes", denuncian.

Añaden que, “ante la gravedad de los hechos”, van a exigir “la apertura inmediata de un expediente informativo para esclarecer las presuntas amenazas, coacciones y comentarios vejatorios denunciados, la retirada inmediata de cualquier orden o presión relacionada con la compra de la citada muñeca y una revisión completa de las prácticas de Régimen Interior en la Escuela Nacional de Policía”.

Una agente de la Policía Nacional presenta la primera muñeca solidaria del cuerpo, Gala

Concluyen declarando que “desde JUPOL recordamos que la Escuela Nacional de Policía debe ser un espacio de formación, respeto y profesionalidad, y no un entorno de miedo, imposiciones y presiones injustificadas. Los alumnos merecen una educación ejemplar, no un liderazgo autoritario y arbitrario. JUPOL continuará defendiendo sus derechos, apoyándolos y garantizando que ninguna irregularidad, abuso de poder o trato vejatorio quede impune”.