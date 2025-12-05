España

Estas son las amenazas que recibieron los alumnos de la Policía Nacional para comprar su muñeca solidaria: “Te meto una hostia que te saco de España”

Según testimonios recogidos por el sindicato JUPOL el responsable de Régimen Interior, el Comisario Principal Carlos Vázquez Ara, reunió a los futuros policías para indicarles que tenían que comprar la muñeca: “Las secciones que no la compren irán en una lista para lo que yo considere”

Guardar
Presentación de la muñeca Gala
Presentación de la muñeca Gala y uno de los mensajes que han recibido los alumnos de Policía Nacional (Policía Nacional y JUPOL)

Esta semana los alumnos de la Escuela de la Policía Nacional de Ávila fueron reunidos por el responsable de Régimen Interior, el Comisario Principal Carlos Vázquez Ara, para un tema que salía fuera de lo que meramente toca su formación como futuros agentes: debían comprar una muñeca solidaria presentada por este cuerpo de forma obligatoria o habría consecuencias.

Y es que la semana pasada la Policía Nacional presentó a Gala, la primera muñeca oficial del cuerpo, en colaboración con la Fundación juntos por una Sonrisa y con el objetivo de recaudar dinero para esta asociación. Una “edición limitada y solidaria” de una muñeca de 44 centímetros, creada de forma artesanal en Onil, Alicante, y que “destaca por su realismo, calidad y acabados de colección”, según lo recoge la propia página web donde se puede adquirir. Un producto que tiene un precio de 65 euros (72 si se suman los gastos de envío)

Pues, según numerosos testimonios de alumnos trasladados a JUPOL, Vázquez Ara en esa charla les aseguró que “yo no coacciono a nadie”, pero acto seguido anunció que “las secciones que no compren la muñeca irán en una lista para lo que yo considere”. Los alumnos denuncian que el tono utilizado fue “amenazante, generando un clima de presión e intimidación completamente impropio de un centro formativo de referencia estatal”.

Algunos de los afectados relatan a este sindicato que se les hizo sentir “insolidarios” y les espeto que “no son dignos de ser compañeros” por no querer adquirir la muñeca. Denuncian además “expresiones improcedentes, despectivas y agresivas por parte del citado mando”. Según explican, se emplearon frases como “te meto una hostia que te saco de España”, “lo que evidencia un absoluto desprecio por el respeto, la ejemplaridad y los valores profesionales que deben regir la formación policial”, agregan desde el sindicato.

Los alumnos también recibieron mensajes de texto que les obligaban a adquirir dicha muñeca en el que les indicaban frases como: “Se debe comprar una muñeca como mínimo por sección entre todos. Se dará cuenta de las secciones que no hayan comprado” es uno de los muchos mensajes que han recibido los alumnos por diferentes vías.

Mensaje recibido por los alumnos
Mensaje recibido por los alumnos de la Escuela de Ávila (Jupol)

“Apertura inmediata de un expediente informativo”

“Desde JUPOL consideramos inadmisible que se utilice la posición jerárquica para promover una iniciativa comercial o de imagen, sea o no de carácter benéfico, vulnerando la libertad individual y creando un entorno de miedo, servilismo y represalia. Las amenazas veladas y las listas de secciones “disidentes” son prácticas totalmente incompatibles con la ética policial, la función pública y una institución moderna como la Policía Nacional, por lo que desde los servicios jurídicos de JUPOL se están estudiando las acciones legales pertinentes", denuncian.

Añaden que, “ante la gravedad de los hechos”, van a exigir “la apertura inmediata de un expediente informativo para esclarecer las presuntas amenazas, coacciones y comentarios vejatorios denunciados, la retirada inmediata de cualquier orden o presión relacionada con la compra de la citada muñeca y una revisión completa de las prácticas de Régimen Interior en la Escuela Nacional de Policía”.

Una agente de la Policía Nacional presenta la primera muñeca solidaria del cuerpo, Gala

Concluyen declarando que “desde JUPOL recordamos que la Escuela Nacional de Policía debe ser un espacio de formación, respeto y profesionalidad, y no un entorno de miedo, imposiciones y presiones injustificadas. Los alumnos merecen una educación ejemplar, no un liderazgo autoritario y arbitrario. JUPOL continuará defendiendo sus derechos, apoyándolos y garantizando que ninguna irregularidad, abuso de poder o trato vejatorio quede impune”.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaÁvilaSindicatos PolicíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

Como ya ocurrió en el acto del 12 de octubre, el partido de Abascal repite que “no compartirá espacio” con un Gobierno “instalado en la corrupción y la legitimidad”

Vox vuelve a plantar a

Esta es la razón por la que madrugamos más a medida que nos hacemos mayores: envejecimiento del sistema circadiano

El sistema que debe sincronizarnos el sueño se vuelve menos preciso y el cuerpo interpreta antes que “ya es hora de descansar”

Esta es la razón por

El chef José Andrés elogia el producto artesanal de esta panadería de Sevilla: “Pan de dioses, como solamente puede haber en Triana”

La panadería hispalense tuvo el honor de ofrecer sus productos en una cena organizada por el chef asturiano

El chef José Andrés elogia

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de vida es en el que las aseguradoras sacan más beneficios”

Conocer bien sus coberturas, límites y condiciones es clave para evitar falsas expectativas y garantizar que, ante imprevistos, tus seres queridos reciban la protección económica que necesitan

Diego Moreno, corredor de seguros:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE suspende de militancia

El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

Vox vuelve a plantar a Felipe VI: no estará en el 50 aniversario de la Constitución ni en el izado de bandera

El nuevo entrenamiento para el combate del Ejército de Tierra: así es el sistema de simulación sueco que enseñará a los militares

¿Te pueden bajar el precio del seguro de coche si instalas una baliza V16? Un experto responde

Los modernos camiones por el que apuesta el Ejército Italiano: tendrá más de 2.000 unidades y se adapta a distintos contextos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 5 diciembre

Diego Moreno, corredor de seguros: “El seguro de vida es en el que las aseguradoras sacan más beneficios”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 5 diciembre

Precio del oro en España hoy viernes 5 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Sorteo del Mundial 2026: a

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club