El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

El PSOE ha elevado el máximo nivel político la alarma generada por las revelaciones sobre prácticas de rastreo oculto atribuidas a Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. El Grupo Parlamentario Socialista registró este jueves en el Congreso la solicitud de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la compañía; Javier Oliván, jefe de operaciones (COO); y José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos de Meta para España y Portugal, después de que una investigación internacional destapara que la compañía podría haber estado violando de manera masiva la privacidad de millones de usuarios. El partido también reclama la presencia de expertos y exdirectivos conocedores del funcionamiento interno de la empresa para esclarecer lo ocurrido.

Las comparecencias, que deberán realizarse en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, están motivadas por la investigación difundida ñor varios centros internacionales de España (IMDEA Networks), Bélgica (Universidad Católica de Lovaina) y Holanda (Universidad de Radboud) que reveló que la compañía habría empleado durante casi un año un mecanismo oculto que permitía rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android y vincularlos con su identidad en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando usaban el modo incógnito o una VPN.

Por este motivo, ya el pasado 19 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación durante su intervención en el IV Foro Metafuturo. “Aunque los usuarios creían estar protegidos, Meta seguía observando y conocía quién hacía qué en el espacio digital sin consentimiento”, afirmó Sánchez. “En España, la Ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias”, añadió.

Constituiría una vulneración grave de varias normativas europeas

De la misma manera, durante su intervención en el foro, organizado por Atresmedia, Sánchez dirigió duros reproches a grandes plataformas tecnológicas, mencionando no solo a Meta, sino también a Google, X (antes Twitter) y TikTok. Las acusó de haber operado durante años al margen de la regulación, ignorando las alertas de las administraciones y fomentando un entorno donde la desinformación y el odio se amplifican sin control. Calificó el espacio digital como “un estado fallido” gobernado por “una nueva oligarquía tecnológica”.

De confirmarse, la práctica constituiría una vulneración grave de varias normativas europeas: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). El caso se suma a un historial de controversias en materia de privacidad que ya ha llevado a Meta a enfrentarse a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá.

El escrito registrado en el Congreso incluye, además de los tres altos cargos de la empresa previamente mencionados, la comparecencia de Arturo Béjar, exdirectivo de Facebook e Instagram; Narseo Vallina Rodríguez, investigador de IMDEA Networks; y Andrés Aznar López, subdirector de Sistemas de la Información en la CNMC. Para los socialistas, la presencia de perfiles técnicos y conocedores del ecosistema digital es esencial para dimensionar el alcance real del presunto rastreo ilegal.

El PSOE sostiene que la Cámara Baja debe jugar un papel central en la supervisión democrática de las grandes plataformas tecnológicas. A su juicio, esta investigación parlamentaria permitirá determinar responsabilidades, reforzar la protección de los ciudadanos y consolidar un marco regulatorio que evite que prácticas similares vuelvan a repetirse.