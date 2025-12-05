Atresplayer reivindica el talento local como la clave de su éxito: “Queremos que los creadores nos sientan como su hogar”

Presentación del Atresplayer Day en Gran Canaria. (Atresmedia)

El atresplayer Day reunió en Gran Canaria a numerosos rostros de la industria audiovisual española para conocer las novedades de la plataforma de Atresmedia en 2026. Presentadores, productores, actrices y actores se dejaron ver en la cita con la que la cadena quiso exhibir el éxito de su marca e incidir en la apuesta por el talento local como uno de sus pilares.

Así lo relata también el director de la plataforma, Emilio Sánchez Zaballos, en su entrevista con Infobae España: “Apostar por el talento local es una pieza clave”, explica, agregando que el contenido original es el gran diferencial de la plataforma. Además, pone en valor el trabajo conjunto con productoras, creadores, actores y equipos internos, subrayando la importancia de que los creadores sientan atresplayer como su casa: “Desde que empezamos, hemos tenido muy claro que queremos que los creadores y el talento sientan atresplayer como su hogar”, remarca.

Y parece que va por buen camino, pues actualmente es la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, cuenta con más de 30.000 horas de catálogo disponible y más de 1.000 horas de emisión en directo.

El director cita ejemplos recientes como la colaboración con Caballo Films para la segunda temporada de La ruta, un proyecto que ha requerido casi tres años de trabajo para evolucionar la narrativa y los personajes. También ha destacado la diversidad de títulos en el catálogo, desde grandes éxitos como Veneno y Drag Race hasta producciones más personales, como las series de Álvaro Cardona o la trilogía de La novia gitana. Según ha explicado, cada contenido tiene un objetivo diferente y contribuye a la riqueza de la oferta global de la plataforma.

Tráiler de 'La nena', última parte de la trilogía 'La novia gitana'. (Atresmedia)

En estos seis años, atresplayer ha trabajado con grandes nombres de la industria como los productores Ramón Campos, Daniel Écija, Ignacio Corrales o Sonia Martínez, los directores Javier Calvo, Javier Ambrossi, Claudia Costafreda o Juanma Pachón, y actores y actrices como Belén Rueda, Ingrid García-Jonsson, Nerea Barros, Rodolfo Sancho, Verónica Echegui, Megan Montaner o Gonzalo de Castro.

Según apunta Sánchez Zaballos a Infobae, el recorrido de atresplayer desde su lanzamiento en 2019 ha estado marcado por “el volumen de los estrenos, la calidad de los contenidos y las cifras que nos deja el año, tanto en usuarios únicos en abierto como en captación de suscriptores”. El directivo ha subrayado que, más allá de los datos, el verdadero valor reside en los momentos icónicos que la plataforma ha ofrecido a lo largo de estos seis años, tanto en ficción como en entretenimiento. Títulos como Veneno o Las hijas de la criada han sido ejemplos de esa variedad y riqueza de catálogo que, en palabras del director, “te hace estar muy orgulloso”.

El director defiende que atresplayer ha logrado instalarse como un referente local en un periodo que, aunque breve en términos absolutos, ha supuesto un esfuerzo intenso de todas las áreas del grupo. Asimismo, desliza que la plataforma se ha beneficiado de la trayectoria previa del grupo, que ya contaba con marcas consolidadas como Física o Química, Los Protegidos o UPA. Esta herencia ha facilitado la construcción de una oferta sólida y reconocible para el público español.

“Cada vez hablamos más de un consumo transversal”

En el contexto de un mercado audiovisual en plena transformación, donde la televisión lineal pierde peso frente a las plataformas de streaming, atresplayer ha apostado por la flexibilidad y la capacidad de adaptación. El director explica a Infobae que la televisión tradicional sigue siendo el canal principal en términos de alcance y cobertura publicitaria para Atresmedia, pero la plataforma digital permite a la compañía ajustarse a los nuevos modelos de consumo: “Hablamos cada vez más de un consumo transversal. (…) Lo que aporta la plataforma es la adaptación de la televisión a estos nuevos modelos de consumo”.

Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer. (Atresmedia)

Sánchez Zaballos destaca así la importancia de una oferta que combine la emisión lineal con el acceso en abierto y las ventanas exclusivas para suscriptores. Además, ha puesto en valor la rapidez con la que la plataforma ha sabido pivotar en un mercado cambiante, citando como ejemplo la introducción de paquetes con publicidad y el estreno semanal de capítulos, prácticas que hace unos años nadie veía factibles y ahora se han generalizado en el sector.

Retos, aprendizajes y perspectivas de futuro

En cuanto a los retos afrontados, el director confiesa a Infobae que el mayor desafío ha sido mantener una actitud inconformista y no dar nada por sentado en un mercado tan cambiante. “El reto ha sido el decir: ‘bueno, esto ha funcionado, pero esto no quiere decir que mañana vaya a funcionar ni que esta sea la única línea que tenemos que seguir’”, ha reflexionado.

Mirando hacia 2026, Sánchez Zaballos ha expresado su deseo de que atresplayer siga produciendo contenidos que emocionen y de los que el equipo pueda sentirse orgulloso. Ha manifestado su esperanza de que la plataforma continúe recibiendo una acogida positiva por parte del público y que los productos sigan aportando valor y emoción a la audiencia. “Una de las cosas más bonitas es hacer cosas que en las que crees, productos que te emocionan y que te gustan, y tener la sensación de que funciona y además emociona y aporta a la gente”, sentencia.