¿Y si usar los activos rusos para ayudar a Ucrania sale mal? La Comisión Europea plantea “poderes de emergencia” para hacer frente a desastres naturales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, garantiza a Zelenski la plena cooperación de la UE. (Europa Press)

La UE busca desesperadamente formas de financiar la ayuda a Ucrania y el tiempo corre en su contra: Kiev necesita unos 120.000 millones de dólares antes de 2027 para resistir el avance de la maquinaria bélica rusa.

La clave para poder cubrir este dinero está en el Préstamo de reparaciones para Ucrania: un fondo de 185.000 millones de euros financiado por la UE y el grupo del G7 que será destinado a cubrir los gastos de la guerra y las futuras tareas de reconstrucción. ¿De dónde sacarán los europeos ese dinero? Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea presentó dos opciones para financiar esta ayuda: recaudar dinero a través de deuda común de los Estados miembros o financiar el préstamo a través del dinero procedente de los activos rusos congelados en Europa como parte de las sanciones que el bloque adoptó al inicio de la guerra.

El dinero ruso es la propuesta que gana peso entre las grandes capitales como Alemania o España. El groso de ese dinero, 125.000 millones de euros, se encuentra custodiado en la empresa Euroclear, con sede en Bélgica; pero también se encuentra inmovilizado en países como Francia, Alemania o Chipre. De esta forma, defienden desde la Comisión, el préstamo podría ascender hasta los 210.000 millones. Hasta ahora, la UE ha utilizado como aval de sus préstamos los beneficios extraordinarios, pero todavía no se han utilizado los propios activos.

La Comisión Europea plantea que Kiev devuelva ese dinero sólo si Moscú pone fin a su invasión y aceptara compensar los daños. Es decir, Rusia pagaría el préstamo a Kiev. Parece algo impensable a día de hoy, pero von der Leyen mantiene que hay instrumentos legales para blindar el plan.

Los críticos, entre ellos el Banco Central Europeo, mantiene que este plan infringe las leyes del bloque. “Esta asamblea no me nombró presidenta del BCE para violar el Tratado”, expresó la presidenta Christine Lagarde. Bélgica ha sido el país más crítico y tacha la propuesta de “inaceptable” ante el riesgo de tener que afrontar íntegramente las consecuencias si Rusia le exige la devolución de su dinero. En gran parte, están fundamentadas: si no se renuevan las sanciones a Rusia (debido, por ejemplo, al veto de Hungría), este país tendría que devolver en una semana unos 185.000 millones de euros al Banco Central de Rusia.

La Comisión calma los ánimos

Von der Leyen trata de rebajar la tensión: “Hemos escuchado muy atentamente las preocupaciones de Bélgica y las hemos tenido en cuenta casi todas en nuestra propuesta”, afirmó. Así, la dirigente comunitaria expuso varias salvaguardias para evitar este escenario, aunque quizás algunas no son las más ortodoxas.

Por un lado, ha propuesto un mecanismo de liquidez que debería ser cubierto por los Estados miembros y el presupuesto comunitario. Pero sin duda, el mecanismo estrella es hacer uso del artículo 122 del Tratado, que permitiría eludir las votaciones por unanimidad y sustituirlas por votaciones por mayoría cualificada.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

De esta manera, en lugar de la unanimidad que requiere el instrumento de deuda común, los Veintisiete podrían votar —incluso con Bélgica en contra—que la Comisión prohibiese a las empresas privadas la transferencia de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia a Rusia. Es una idea, ante todo, original, porque este mecanismo jurídico fue diseñado en realidad para responder de manera más ágil ante crisis económicas, principalmente provocadas por desastres naturales o el suministro energético. ¿Puede entrar dentro de este cupo un escenario de guerra? los abogados de la UE se mantienen divididos.

En todo caso, este truco legal también serviría para sortear las votaciones por unanimidad a la hora de renovar las sanciones contra Moscú, amenazados continuamente por los vetos del primer ministro húngaro y cercano al Kremlin, Viktor Orbán.

A la necesidad de Ucrania se suma otra cuestión de vital importancia: las negociaciones unilaterales entre Trump y Putin a espaldas de Kiev. Y es que si Europa quiere tener voz en las conversaciones, el dinero ruso es la carta más importante que puede jugar para evitar que Kiev sea presionada para firmar un acuerdo totalmente desfavorable para sus intereses. De hecho, el presidente estadounidense y su homólogo ruso presionan a los europeos para incluir los activos rusos en las negociaciones.

Macron y Merz viajan a China

Los socios discutirán esta propuesta en el Consejo Europeo que tendrá lugar dentro de dos semanas. Mientras, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, centrar sus esfuerzos diplomáticos en convencer a China para que ejerza presión sobre Putin. No hay que olvidar que el régimen de Xi Jinping es una de las aliadas de Rusia.

Una semana después hará lo propio el canciller alemán, Friedrich Merz. En una entrevista concedida al diario alemán DW, Merz subrayó la importancia de que Pekín “asuma un papel más activo” en la resolución del conflicto, especialmente en el contexto de las negociaciones internacionales que se han desarrollado en la cumbre del G20 en Johannesburgo.

El dirigente alemán insistió en que la guerra, que está a punto de cumplir cuatro años, “representa una amenaza directa” para la Unión Europea. Ha alertado sobre los riesgos para la infraestructura y la ciberseguridad del continente, y ha calificado el conflicto como “una amenaza real para el orden político de todo el continente. Por eso nos involucramos tanto”.