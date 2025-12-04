España

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de este miércoles 3 de diciembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 3 de diciembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 9, 7, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Todos los detalles del acuerdo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén por su hijo: condiciones económicas y régimen de visitas

Según ha revelado ‘Informalia’, la expareja ha llegado a buen entendimiento para el bien de su hijo y el documento será ahora remitido al juzgado

Todos los detalles del acuerdo

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

El Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha publicado en el BOE las instrucciones detalladas para el abono a los empleados públicos del ajuste más los atrasos acumlados desde el 1 de enero de 2025

Hacienda aprueba el pago en

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

La conversación que deberíamos extraer no es solo “qué ha fallado”, sino “qué vamos a hacer para llegar a tiempo a la criptografía postcuántica”

Las grandes aerolíneas y la

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Si tienes cáncer de colon, esta es la dieta que debes seguir, según los expertos en nutrición

Ninguna dieta cura el cáncer, pero la alimentación puede ser una aliada durante el tratamiento

Si tienes cáncer de colon,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las grandes aerolíneas y la

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

ECONOMÍA

Hacienda aprueba el pago en

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 3 diciembre

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las tres preguntas ilegales que no te pueden hacer en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga