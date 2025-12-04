Ranking Spotify en España: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo más escuchado

1. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Tras acumular 505.878 reproducciones, «La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se mantiene en primer lugar.

2. LOVE

Clarent

«LOVE» de Clarent es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 380.218 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. SUPERESTRELLA

Aitana

El nuevo éxito de Aitana sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 325.082 reproducciones.

4. PINKY PROMISE 2 (w Lucho RK, Pana YMB)

La Pantera

«PINKY PROMISE 2 (w Lucho RK, Pana YMB)» de La Pantera pierde fuerza. Hoy solo cosecha 314.047 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la cuarta posición, lo que apunta a que va de salida.

5. LOQUITA (w Slayter)

JC Reyes

«LOQUITA (w Slayter)», interpretado por JC Reyes, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 302.358 reproducciones.

6. CHUOS (w Quevedo)

Juseph

«CHUOS (w Quevedo)» de Juseph se vende como pan caliente. Ya lleva 301.687 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)» de Bizarrap se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 296.024 reproducciones.

8. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 265.360 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 254.998 reproducciones, motivo por el cual continúa en la novena posición.

10. CUPIDOxX (w La Pantera, Lucho RK)

Juseph

Tras acumular 230.048 reproducciones, «CUPIDOxX (w La Pantera, Lucho RK)» de Juseph se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.