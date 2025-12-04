España

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

Transportes y Renfe estudian aplicar billetes sin asiento en trayectos cortos para mitigar las ‘reservas fantasma’

El ministro de Transportes y
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (Jesús Hellín - Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió este martes en Hora Veintipico, el programa conducido por Héctor de Miguel, la necesidad de revisar algunos de los pilares más asentados del transporte ferroviario en España. En una entrevista centrada en los retos operativos y regulatorios del sector, Puente reveló que tanto su departamento como la propia Renfe estudian permitir viajes de pie en determinados servicios, una práctica habitual en otros países europeos pero inédita en la red española de Media y Larga Distancia.

Según explicó el ministro, esta modalidad —que implicaría la venta de billetes sin asiento asignado— podría aplicarse en trayectos no excesivamente largos y siempre de manera controlada. El objetivo sería doble: mejorar la ocupación de los trenes y mitigar el problema de las reservas vacías, un fenómeno que se disparó con la introducción de los abonos gratuitos de Media Distancia en 2022.

Puente subrayó que la iniciativa no es únicamente una propuesta de Transportes. “El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos”, afirmó, dando a entender que la operadora pública ya maneja escenarios concretos para testar el sistema.

La lucha contra las reservas fantasma

El origen de este debate se remonta al auge del llamado “uso irregular” de los abonos gratuitos y bonificados. En 2022, Renfe detectó que alrededor del 20% de las reservas realizadas por usuarios de Media Distancia no llegaban a materializarse en un viaje. Los pasajeros no cancelaban los asientos bloqueados, lo que impedía que otros viajeros los aprovecharan, dejando trenes con plazas libres pese a estar teóricamente completos.

Ante esta situación, la operadora implantó medidas disuasorias: la incautación de la fianza de 20 euros y la anulación del abono para quienes acumulasen al menos tres incidencias. Estas correcciones permitieron reducir la tasa de uso irregular hasta el 2,5% en 2023, pero no han eliminado totalmente el problema.

El ministro de Transportes y
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (Eduardo Parra - Europa Press)

Para Óscar Puente, permitir la venta de billetes sin asiento ayudaría a suavizar estas distorsiones. En su opinión, asumir un modelo más flexible, similar al de otros países europeos donde la ocupación supera con frecuencia el 100% de las plazas sentadas, podría contribuir a una gestión más eficiente de la demanda en horas punta y en recorridos de corta duración.

Debate abierto sobre los controles de seguridad

Otro de los asuntos relevantes abordados en la entrevista en Cadena SER fue el futuro de los controles de seguridad obligatorios en las estaciones de Alta Velocidad y Larga Distancia. Esta medida, instaurada tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, ha generado un amplio debate por su coste, eficacia y excepcionalidad en el contexto europeo.

Puente recordó que la competencia sobre este asunto recae en el Ministerio del Interior, aunque admitió que Transportes y Adif han trasladado en varias ocasiones la necesidad de revisar el sistema. Mantener los controles supone un coste aproximado de 15 millones de euros anuales para el gestor de infraestructuras, una cantidad que, según el ministro, debe evaluarse con rigor.

Al ser preguntado por la sensación generalizada entre los usuarios de que estos controles funcionan como un mero trámite poco efectivo, Puente coincidió parcialmente: “Totalmente, pero vamos a ver, es que desde la óptica de la seguridad nosotros hemos tenido un gran atentado ferroviario que no fue en el AVE”. Aun así, reconoció que el modelo español constituye una anomalía: “En el resto de Europa tú te subes a un tren de Alta Velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Yo creo que esto, en algún momento, alguien lo tiene que cambiar”.

Puente confirma que, desde mañana, ya no habrá descuentos en transporte.

El ministro insistió en que cualquier modificación implicará un análisis profundo de riesgos y responsabilidades, especialmente ante la posibilidad de que un eventual incidente recaiga políticamente sobre quien haya impulsado la relajación de los controles.

