La película más reproducida en Netflix España HOY

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el listado de las películas más reproducidas en Netflix España. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. Trol 2 (Troll 2)

Cuando un nuevo y peligroso trol amenaza con devastar su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

2. Un robo muy navideño (Jingle Bell Heist)

Dos empleados en horas bajas se juntan para robar unos selectos grandes almacenes de Londres en Nochebuena. ¿Se robarán de paso el corazón?

3. Tarot de la muerte (Tarot)

Cuando un grupo de amigos viola imprudentemente la regla sagrada de las lecturas de Tarot -nunca usar la baraja de otra persona-, desatan sin saberlo un mal innombrable atrapado en las cartas malditas. Uno a uno, se enfrentan cara a cara con el destino y terminan en una carrera contra la muerte para escapar del futuro predicho en sus lecturas.

4. Ava

Ava es una mortífera asesina a sueldo que trabaja para una organización de operaciones encubiertas, que viaja por todo el mundo acabando con aquellos objetivos que nadie más puede derribar. Cuando uno de sus encargos sale mal, Ava tendrá que luchar por una vida.

5. Downton Abbey: Una nueva era

Lord y Lady Grantham anuncian que están encantados de volver a contar con la grata compañía de los amantes del cine en su mansión de Yorkshire estas próximas navidades 2021 en esta secuela de la adaptación cinematográfica de la popular serie.

6. Trol

En lo profundo de la montaña Dovre, algo gigantesco se despierta después de mil años de cautiverio. La criatura destruye todo a su paso y se acerca rápidamente a Oslo.

7. Ocho apellidos marroquís

La muerte del patriarca de los Díaz-Aguirre pone patas arriba el perfecto universo de la familia. En su testamento, pide a su mujer que recupere el Sardinete, el primer pesquero de su flota, con el que inició sus negocios y que está criando herrumbre en un puerto marroquí. A Begoña, la hija del empresario, ir a por esa “vieja lata de sardinas” le parecen delirios de un viejo chocheando. Así que Carmen, decidida a rescatar el barco, encuentra un aliado inesperado en Guillermo, el ex de Begoña, quien confía en que un viaje romántico al sur reavive la llama del amor. Sin saber cómo van a traerse la embarcación, ponen todos rumbo a Marruecos y allí descubren que en su universo nunca nada había estado en su sitio. Y es que don José María, el patriarca, guardaba un secreto: una hija llamada Hamida.

8. El encanto del champán (Champagne Problems)

Una directiva decidida va a París con la intención de adquirir una marca de champán antes de Navidad.. y se enamora por accidente del heredero de este imperio burbujeante.

9. Padre no hay más que uno 5: Nido repleto

Algunos padres experimentan la angustia del “nido vacío” cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del “nido repleto”: nadie se va de casa.

10. Corre y dispara

Ray, un ex criminal que evade una serie de asesinos despiadados liderados por el excéntrico jefe de la mafia, Grayson, encuentra refugio con un misterioso buen samaritano, pero pronto se hace evidente, sin embargo, que ha entrado en el nido de alguien incluso más peligroso que los asesinos que lo persiguen.

La revolución de Netflix

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.