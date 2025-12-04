Alberto García, doctor en Ciencias de la Actividad Física: “El mayor índice de mortalidad en mujeres de más de 60 años son los accidentes cardiovasculares”

Alberto García Bataller, entrenador olímpico femenino y especialista en fisiología del ejercicio, en el pódcast 'Tiene Sentido'. (YouTube)

El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en España. Los tumores causan más del 26% de las defunciones del país, por encima de las enfermedades cardiovasculares, siendo el cáncer de pulmón el más mortífero, según las últimas estadísticas del INE.

Al mirar los resultados por sexo, las cosas cambian: los hombres fallecen más por enfermedades isquémicas del corazón y las mujeres, por demencia y enfermedades cerebrovasculares. Pero entre las mayores de 60 años, la primera causa de muerte no es ni el cáncer ni la demencia, sino “los accidentes cardiovasculares”, asegura Alberto García Bataller, doctor en Ciencias de la Actividad Física. Entrenador olímpico español y pionero del deporte femenino, García ha acudido al pódcast Tiene Sentido para hablar de la salud femenina y el deporte.

Según el especialista, “el mayor índice de mortalidad en España en mujeres a partir de 60 años no es el cáncer, son los accidentes cardiovasculares, que se generan como consecuencia de la caída del estrógeno que te protegía hasta ahora y que, como no has hecho el suficiente ejercicio, tu corazón no va a aguantar esos cambios”. Esta caída drástica de una de las principales hormonas sexuales se debe a la menopausia, que puede tener un impacto en la salud ósea, cardiovascular y en el bienestar general.

García insiste en que estos problemas no se previenen “quedándote sentada en la silla”, sino “haciendo ejercicio de impacto y haciendo ejercicio de fuerza” con una intensidad alta, al 80% del máximo que se pueda levantar.

El deporte a partir de la menopausia

El entrenador insiste en que el ejercicio es clave para mejorar “todos los parámetros de la salud”, siempre que se haga con cuidado. “A partir de los 40-45, es fundamental el trabajo de fuerza y fundamental el trabajo cardiorrespiratorio. Porque ahora nos estamos metiendo mucho con el entrenamiento de fuerza y nos estamos olvidando del trabajo de cardio. Hay que combinar los dos”, afirma.

Para él, la rutina ideal que deberían seguir las mujeres de esas edades se divide en: lunes y sábado, ejercicios de equilibrio; martes y jueves, trabajo de cardio y los miércoles y los viernes, fuerza en el gimnasio. Eso no quiere decir que se deban abandonar otras actividades deportivas, como el yoga o el baile, que se incluyan en la rutina habitual de la semana, sino que a esos deportes se le añadan las características que falten, ya sea cardio, fuerza o equilibrio.

La importancia del suelo pélvico

Además del deporte, es esencial trabajar el suelo pélvico. “Una mujer desde los 16 años tiene que entrenar su suelo pélvico hasta que se muera. De manera diferente en las diferentes etapas, dependiendo del tipo de ejercicio que vaya a hacer. Pero el suelo pélvico en una mujer es fundamental trabajarlo de manera específica”, defiende García.

Según explica el profesional del deporte, el suelo pélvico de las mujeres “está hecho de una manera diferente” al de los hombres, “porque la cadera es más ancha, porque tiene que dar tono a tres esfínteres, porque además hay algunas que os quedáis embarazadas y la presión la soporta el suelo pélvico y además durante el parto queda dañado...”, enumera.

García explica que la manera de trabajar el suelo pélvico es mediante los ejercicios de Kegel y también con elementos mecánicos, como las bolas chinas, los conos vaginales o elementos de vibración.