España

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”

La imagen personal, la coherencia y una buena defensa legal son las claves para afrontar con garantías la evaluación del tribunal médico

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

La cita ante el tribunal médico es un momento muy importante para quienes han iniciado el proceso de solicitud de una incapacidad permanente, o para quienes, tras un largo periodo de baja médica, se les llama para una revisión por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta revisión suele producirse una vez cumplido el año de incapacidad temporal, o cuando existen dudas sobre la continuidad de la situación médica. Por eso, cada detalle cuenta, incluso la imagen personal que proyecta el interesado durante la evaluación.

Para todo aquel que se tenga que enfrentar a esta evaluación, el abogado Víctor Arpa ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok la relevancia de la ropa y la vestimenta en la valoración que realiza el tribunal médico. “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan de tu incapacidad”, ha alertado Arpa, subrayando que el tribunal no se limita a examinar los informes médicos, sino que observa el conjunto de la persona.

Según ha detallado el letrado, la clave está en mostrar “coherencia y naturalidad” durante la comparecencia ante el tribunal. “Ni ir de traje como si fueras a una boda, ni descuidado como si quisieras dar pena”, ha aconsejado. Para Arpa, el aspecto debe acompañar fielmente la situación física del ciudadano, y añade que “tu aspecto debe reflejar tu realidad física, sin exagerar ni ocultar nada”.

La importancia de la coherencia entre apariencia y diagnóstico

El experto ha explicado que existen pequeños detalles en la vestimenta que pueden ayudar a evidenciar las limitaciones de cada persona. “Si tienes problemas de espalda, usa calzado sin cordones. Si te duele el hombro, una camisa de botones mostrará tu dificultad. Y si usas muletas, corsé o bastón, llévalos contigo, no los escondas”, ha recomendado.

Y es que la percepción de los médicos evaluadores, según el abogado, va más allá del diagnóstico. “El tribunal no evalúa tu ropa, evalúa tu credibilidad”, ha recalcado Arpa, advirtiendo de que cualquier elemento que les resulte incoherente en comparación con los informes médicos, la apariencia física y el comportamiento durante la revisión, puede resultar perjudicial para el aspirante a la incapacidad permanente.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Más allá de la imagen: la importancia de un buen asesoramiento

A juicio del especialista, la preparación debe atender tanto a los aspectos médicos como a la imagen y la argumentación. “Una incoherencia entre tus informes, tu aspecto y tu comportamiento puede perjudicarte”, ha insistido. En este sentido, Arpa ha recordado que la clave en este tipo de procedimientos radica en la solidez del argumentario legal: “Vestirse bien ayuda, pero lo que realmente gana el caso es una defensa legal sólida y bien preparada”, al tiempo que recomienda acudir al tribunal médico siempre con asesoramiento profesional.

“Si vas a un tribunal médico, prepárate con asesoramiento profesional para intentar ir con garantías y conseguir la incapacidad que puedas tener según tus patologías”, ha concluido.

