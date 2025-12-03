España

Una ginecóloga gallega compra un castillo medieval de 2,5 millones de euros y lo dona a los vecinos de un pueblo catalán

Marisa López Teijón, una de las 100 mujeres más influyentes de España, ha adquirido una propiedad para convertirla sin condiciones en dominio público

El castillo de Canyelles pasa
El castillo de Canyelles pasa a ser dominio público gracias a Marisa López Teijón.

El nombre de Marisa López Teijón ha adquirido especial relevancia en Cataluña por una acción que trasciende el ámbito de la medicina e impacta de manera directa en la vida colectiva de un pueblo. Nacida en Vilafranca del Bierzo y formada en Galicia como ginecóloga, su trayectoria profesional se destaca dentro del campo de la reproducción asistida. López Teijón fue reconocida como una de las cien mujeres más influyentes de España por Forbes Women, gracias a su trabajo innovador en el sector sanitario y a su capacidad de conectar con las necesidades humanas en torno a la fertilidad.

Después de su etapa universitaria se estableció en Canyelles, un pueblo catalán de 5.000 habitantes, que ha sido decisivo en el rumbo de su desarrollo vital. La experiencia de vida en Cataluña resultó determinante para que López Teijón considerara devolver al pueblo parte del bienestar e inspiración personal obtenidos. La doctora expresó en entrevistas que la localidad le proporcionó “un espacio seguro y acogedor”, donde pudo desarrollar una conexión diaria tanto con las personas como con el entorno físico e histórico.

La donación formal del castillo de Canyelles representa un hito para la localidad. La fortificación, valorada en 2,5 millones de euros, ha dejado de ser propiedad privada después de más de cuatro décadas. La entrega oficial de las llaves al municipio se transformó en una celebración popular que involucró a todos los habitantes, en especial a aquellos que por generaciones mantuvieron el sueño de recuperar una estructura vista como eje identitario de la comunidad.

Una donación sin intereses

La idea de la donación surgió en una conversación entre López Teijón y Rosa Huguet, alcaldesa de Canyelles, quien manifestó que recuperar el castillo era un anhelo del deseo colectivo, pero inalcanzable por los elevados costes. En respuesta, la ginecóloga concretó lo que hasta entonces era una aspiración distante, se aseguró del proceso y cumplió estrictamente los requisitos legales y notariales para convertirla en dominio público sin ninguna condición a cambio.

El presidente del parlamento, Josep
El presidente del parlamento, Josep Rull, la alcaldesa de Canyelles, Rosa Huguet, y Marisa López Teijón en la entrega de llaves.

La repercusión en el pueblo no se limitó al acto administrativo. La entrega involucró actividades festivas, homenajes y la creación de símbolos tangibles de agradecimiento, como una estatua dedicada a la donante y obras artísticas alusivas a la historia del castillo. La fortaleza pasó a ser espacio abierto, accesible a los residentes y convertido en motivo de orgullo local. La colocación de la bandera de Canyelles en la torre más alta simboliza el restablecimiento de un patrimonio común y la posibilidad de repensar su uso desde una perspectiva participativa y moderna.

El futuro del castillo de Canyelles

El origen se remonta a la Edad Media, donde el castillo se documenta como una estructura relevante dentro del entorno catalán, aunque en sus cimientos y elementos existen vestigios aún más antiguos. Durante siglos, su función y posesión fueron variando según los vaivenes históricos de la región. En 1982, el monumento pasó a manos de Miguel Salinas y Bofill, quien lo mantuvo como residencia privada hasta aproximadamente el año 2008. Este uso familiar contribuyó a una conservación destacable de la propiedad, situación que López Teijón confirmó al afirmar que la mayor parte del edificio permanece en excelente estado.

Estos son algunos tesoros medievales en España

La expectativa compartida por el pueblo es que el castillo, ahora gestionado de manera comunitaria, se consolide como epicentro de actividades culturales y sociales, abriendo posibilidades de participación y uso según las prioridades colectivas. El proceso iniciado por López Teijón abre un horizonte donde patrimonio y proyectos sociales convergen con miras a consolidar Canyelles como referente de cooperación y desarrollo inclusivo.

