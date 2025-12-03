Marta Marcè, nutricionista, sobre la menopausia: “Este es el motivo por el que tienes lapsus de memoria y de palabras”

La nutricionista Marta Marcè en el video. (TikTok/@martamarce)

Los lapsus de memoria y la dificultad para encontrar palabras durante una conversación son comunes entre las mujeres que atraviesan la menopausia o la perimenopausia. Lo explica Marta Marcè, una nutricionista especialista en esta etapa de la vida de las mujeres, que ha publicado un video en su cuenta de TikTok (@martamarce) donde ha explicado las causas fisiológicas de estos episodios y ha ofrecido recomendaciones prácticas para cuidar la salud cerebral en esta etapa.

Marcè, a la que le llegó la menopausia de forma prematura a los 26 años tras atravesar un cáncer de ovarios y que se ha especializado en este aspecto de la vida, detalla que la disminución en la producción de estrógenos desempeña un papel central en estos cambios cognitivos. “El estrógeno estimula zonas de nuestro cerebro que se encargan de la memoria, del foco, de retener la información. Cuando los estrógenos caen, estas zonas se ven menos estimuladas y por eso nuestra memoria muchas veces se ve más debilitada, también nuestra concentración”, explica. Además, ha señalado que este proceso se acompaña de un aumento del “estrés oxidativo” y de una reducción del “fertilizante de nuestro cerebro, el BDNF, que es el que hace que nuestras neuronas crezcan y se comuniquen correctamente entre sí”.

Las claves para proteger el cerebro en la menopausia

Para mejorar estos síntomas, la nutricionista recomienda llevar una alimentación rica en antioxidantes, que se compone de “alimentos crudos, porque si no se destruyen los antioxidantes y de colores vivos”. “Necesitamos tener alimentos antiinflamatorios como las grasas omega tres, pescado azul pequeño o, si no lo vamos a consumir al menos cuatro veces a la semana, tenemos que ir a un buen suplemento en omega tres”, añade.

Los 5 alimentos antiinflamatorios que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes o el cáncer

El aceite de oliva virgen extra, según ha explicado, debe ser la grasa prioritaria en la dieta. En cuanto a los cereales, ha aconsejado optar siempre por los integrales y ha puesto como ejemplo el trigo sarraceno, al que ha calificado de “maravilloso”. La fruta entera y fresca, así como las legumbres, también ocupan un lugar destacado en sus recomendaciones: “Las legumbres que tienen proteína y carbohidrato, maravillosas”.

Por el contrario, ha advertido sobre los riesgos de consumir productos ultraprocesados: “Evitar dulces, bollería... Todos estos alimentos que no nos aportan prácticamente ningún nutriente, pero que sí, que nos generan un gran pico de glucosa que daña el cerebro”.

El papel del ejercicio y el descanso

Más allá de la alimentación, la nutricionista ha hecho hincapié en la relevancia del ejercicio físico para la salud cerebral. “El ejercicio físico es importantísimo para tantísimas cosas, pero también para nuestro cerebro, ya que estimula el BDNF, este fertilizante natural para nuestro cerebro”, ha explicado. Ha añadido que invertir en buenos hábitos de sueño resulta fundamental, ya que “mientras dormimos es cuando el cerebro se limpia, se regenera y la memoria se consolida”. Por último, ha aconsejado evitar el multitasking -hacer muchas actividades al mismo tiempo- y priorizar actividades que estimulen la mente, como la lectura o el aprendizaje de nuevas habilidades, a las que ha definido como “pura gasolina cerebral”.