El Gobierno de Ayuso no ve “ningún incumplimiento” por parte del Hospital de Torrejón, pero convoca una reunión de urgencia con la gestora

El Gobierno de Ayuso no ve “ningún incumplimiento” por parte del Hospital de Torrejón. (Sergio Perez/Reuters)

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha afirmado que no ha detectado “ningún incumplimiento” en la gestión del Hospital de Torrejón, pese a la publicación de audios por parte del diario El País en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, insta a sus directivos a rechazar pacientes, reducir intervenciones quirúrgicas y aumentar las listas de espera con el fin de mejorar el beneficio económico del centro.

En un comunicado difundido este miércoles, el Gobierno regional sostiene que se ha personado esta mañana en el hospital “un equipo multidisciplinar” para comprobar in situ la adecuada prestación del servicio público. Según la Consejería, el análisis preliminar no ha revelado irregularidades: “No se ha observado ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión”, señala el texto al que ha tenido acceso el citado diario.

A lo largo de la tarde, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso convocó una reunión de urgencia con la gestora del Hospital de Torrejón, comprometiéndose a tomar medidas. Más adelante, a últimas horas del miércoles, el grupo Ribera Salud emitía un comunicado en el que informaba que, “para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley”.

El consejero delegado del grupo instó a los directivos a rechazar pacientes. (Hospital Torrejón de Ardoz)

Los audios que desataron la polémica

La información publicada muestra las grabaciones de una reunión celebrada el pasado 25 de septiembre, en la que participaron una veintena de responsables del grupo. En ellas, Gallart propone revertir el esfuerzo realizado en los últimos años para reducir las listas de espera. “Lo único que pido es: desandemos el camino”, afirma el directivo.

Según los audios, el consejero argumenta que incrementar las demoras quirúrgicas permite reducir gastos porque disminuye la necesidad de personal y materiales. “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”, sostiene.

Incluso, el CEO plantea seleccionar los procesos según su rentabilidad, tanto entre la población asignada al centro como en la actividad procedente de otros municipios gracias al sistema de libre elección sanitaria. “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA”, afirma en otro momento de la reunión revelada por El País.

PSOE y Más Madrid exigen responsabilidades políticas y administrativas. (Sergio Pérez/Reuters)

La enfermedad como oportunidad para hacerse rico

La publicación de los audios ha generado un fuerte impacto político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que la situación demuestra que el PP convierte “la enfermedad en una oportunidad para enriquecerse”: “Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio”, expresó en redes sociales.

Ribera Salud, por su parte, ha rechazado dar explicaciones directas y ha difundido una respuesta escrita de Santiago Orio, gerente del Hospital de Torrejón, desde hace un mes. Orio insiste en que las reuniones internas pueden “malinterpretarse fuera de contexto” y defiende que la prioridad del grupo es ofrecer “una atención de la máxima calidad”.

Por su parte, Más Madrid ha anunciado que denunciara al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes. Los dos partidos opositores consideran que los audios confirman una gestión orientada al lucro y no al interés público y reclaman responsabilidades políticas y administrativas.

A la espera de conclusiones

Aunque el Gobierno regional ha asegurado no haber detectado infracciones por parte de la concesionaria, el contenido de los audios ha obligado a Sanidad a reforzar los controles sobre el hospital. Además, Sanidad ha convocado una reunión urgente con la dirección de Ribera Salud y ha adelantado que aplicará “las actuaciones y controles que fueran necesarios” para garantizar una atención sanitaria “de máxima calidad” y “en igualdad de condiciones” para todos los pacientes.