Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta es la técnica psicológica para dejar de esperar mensajes que nunca llegan”

En su canal de TikTok, Vila aborda los vínculos emocionales en las relaciones de pareja, a los cuales trata de proponer salidas. / Freepick

Cada vez más, crecen los contenidos en TikTok dedicados a aspectos psicológicos propios del mundo de hoy. O, mejor dicho, del entorno de las redes sociales. Cuánto hay de verídico en esas informaciones, generalmente banales, es otro aspecto a tratar. No obstante, perfiles como el de Silvia Severino (más de 687.400 seguidores), Nabila Blaze (por encima de 1.000 seguidores) o Ainhoa Vila (con 5.611 seguidores) ganan adeptos con cada vídeo que suben a sus canales.

En relación a la formación que ostentan quienes se graban en los vídeos, esta es diversa. En el caso con Ainhoa Vila, por ejemplo, ella misma se considera “experta en duelo, ansiedad y especialista en trauma”, según se lee en su descripción de TikTok. En las interacciones con sus seguidores, la psicóloga aborda temas como la autoestima, el enfado o los patrones a seguir en las relaciones sentimentales. Multitud de aspectos concentrados en pequeñas dosis de entre uno y tres minutos y publicadas desde 2021 en TikTok inundan su perfil.

“No tengo toda la información y aun así sé que puedo estar segura”, afirma la psicóloga durante una intervención en su canal de TikTok. En concreto, en esta ocasión, a esta expresiva frase le continúa una explicación personal sobre su técnica para quienes sienten malestar por esperar mensajes que nunca llegan o requieren cerrar conversaciones emocionalmente abiertas. Pese a no citar sus fuentes en los vídeos, sigue adelante con los consejos en todos los vídeos que publica.

Claves de la psicología de TikTok para males del mundo de hoy

En el vídeo mencionado, Ainhoa Vila aborda el fenómeno del cierre emocional ambiguo cuando se está en una relación, ya sea de amistad o sentimental, y cómo esta afecta a quienes no logran concluir vínculos o diálogos pendientes. La psicóloga señala que es habitual que el cerebro insista en completar ese ciclo sin los datos suficientes: “Este cerebro intentando sobrevivir emocionalmente es completamente comprensible”.

Para entrar en materia sobre lo que afirma en el vídeo, propone a sus seguidores imaginar la mente “como una pestaña del ordenador que se queda cargando constantemente”. Sin embargo, añade un condicionante que la psicóloga cataloga de habitual: “Esto, además, es para siempre”. De una manera tan rotunda, Vila propone ante quienes entran en su vídeo alguna técnica que permita combatir la permanencia de este estado.

En sus sesiones, la psicóloga indica que emplea una técnica de exposición gradual a la incertidumbre para entrenar al cerebro en tolerar la falta de información definitiva: “Consiste en entrenar al cerebro a cerrar ese archivo aunque falten muchísimos datos”.

La profesional de TikTok explica los pasos a seguir, según ella. El primero es escribir en una hoja la frase “no tengo toda la información y aun así sé que puedo estar seguro”. Luego, sugiere realizar “diez respiraciones de seis, cuatro, ocho para indicarle a tu cuerpo que esa amenaza ya ha terminado”. Posteriormente, recomienda imaginar cómo la pestaña mental se va cerrando poco a poco.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Por último, Vila invita a sus seguidores a guardar esa nota como un nuevo cierre emocional personal, enfatizando que la clave es dejar de depender de la respuesta de otra persona para alcanzar la serenidad propia: “No necesitas una respuesta de aquella persona. Necesitas cerrar esa pestaña”.