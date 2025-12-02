España

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

Según el relato de los testigos, la madre no se negaba a ayudarla, ya que se ofreció pagarle recibos, el colegio de sus hijos o “llenarle la nevera”

Guardar
La partición de una herencia
La partición de una herencia entre dos mujeres en Galicia finaliza con el pago de un impuesto que había sido anulado en un proceso legal anterior. (Freepick)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la decisión judicial que excluye a una hija de recibir la legítima en la herencia de su madre, fallecida en 2018. El tribunal ha validado la desheredación por ausencia de relación familiar entre madre e hija, un distanciamiento que se remontaba a más de quince años y cuya causa, según la sentencia, era culpa íntegramente de la hija. La resolución judicial, que también afecta a las pretensiones sucesorias de la demandante frente a las otras herederas universales, zanja un litigio delicado surgido tras el fallecimiento de la madre en Badalona.

La madre, doña Modesta, otorgó testamento el 1 de agosto de 2018, en los meses previos a su fallecimiento, desheredando a tres de sus hijos —Esmeralda, Miriam y Pascual— e instituyendo como herederas universales a sus hijas Apolonia, Visitacion y Claudia. Según recoge la sentencia, el distanciamiento entre Esmeralda y sus progenitores no surgió de un solo incidente. La resolución ha aportado detalles sobre el drama doméstico que ha sostenido el proceso durante años. Testigos como una vecina de la familia, una amiga de las demandadas y la propia hija relataron la persistencia del distanciamiento y las razones esgrimidas por la fallecida y las demás hijas.

Una de las declaraciones clave fue la del testimonio de Sofía (nombre ficticio), amiga de la familia durante cincuenta años, que describió cómo Esmeralda, la hija, llegó a afirmar de su madre frases despectivas como que “esa no era su madre” o “que se vaya a la mierda”. La testigo añadió que el motivo de dicho desapego era principalmente económico, porque al parecer Esmeralda le pidió dinero a su madre y esta se negó a dárselo en efectivo, aunque no se negaba a ayudarla pagando recibos, el colegio de sus hijos o “llenándole la nevera”.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Al testimonio de la vecina se le añade la confesión de Casilda, una de las nietas, quien reconoció no haber tenido contacto con su abuela desde hacía diecisiete años debido a esos conflictos económicos. También pesaron en el fallo los testamentos previos, en especial el de 2013 de su padre, en el que ya se constataba la voluntad de excluir a Esmeralda de los derechos hereditarios.

Le impone el pago de las costas, pero puede recurrir al Supremo

La versión de los hechos que aportó Esmeralda trató de impugnar la validez de esta cláusula testamentaria, alegando que la causa de desheredación no le resultaba exclusiva y que en ningún caso la falta de relación podía achacársele solo a ella. La demanda se apoyó en declaraciones de familiares directos y en la referencia a encuentros episódicos, pero la visión predominante, tanto de testigos propuestos por las demandadas como de documentos, fue la existencia de un desapego reiterado en el tiempo. La Audiencia Provincial ha rechazado sus pretensiones y mantenido la condena al pago de las costas de ambos procedimientos, así como la pérdida del depósito.

La resolución especifica que, agotada la vía de la apelación, Esmeralda podría acudir al Tribunal Supremo interponiendo un recurso de casación, siempre que concurran los requisitos legales exigidos en materia de Derecho Civil catalán. Para ello, dispone de un plazo de veinte días a contar desde la notificación de la sentencia del 23 de septiembre de 2025, y será necesario justificar adecuadamente los fundamentos del recurso y consignar el depósito legalmente exigido.

Temas Relacionados

BarcelonaEspaña-NacionalEspaña Noticiasherencias

Últimas Noticias

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

El experto advierte de que el ambiente relajado, el alcohol y la presencia de jefes o compañeros pueden convertir una celebración navideña en un problema labora

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa

La rutina es la clave de la felicidad, según expertos en bienestar: “Empezar bien el día es fundamental”

Tres especialistas recomiendan fortalecer la mente y el cuerpo durante las primeras horas del día, lejos de dispositivos tecnológicos

La rutina es la clave

El plan de Sanidad para frenar la epidemia de la gripe: vacunas, mascarillas y teletrabajo

El Ministerio de Sanidad espera recibir el apoyo del PP el miércoles en la Comisión de Salud Pública

El plan de Sanidad para

Trump y Melania tiran la casa por la ventana con la decoración navideña: 75 coronas, 51 árboles y más de 200 metros de guirnaldas

La Casa Blanca ha estrenado la decoración navideña de este 2025 marcada por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia

Trump y Melania tiran la

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

Las pólizas ofrecidas por entidades bancarias pueden extenderse durante años y limitar la capacidad de cambiar de aseguradora, advierte el experto, que insta a revisar condiciones antes de firmar

Diego Moreno, corredor de seguros:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia varias medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama contra el SAS por el presunto borrado de mamografías

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”