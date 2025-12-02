España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 2 diciembre

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este martes 2 dediciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 2 diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 01 05 06 07 14 16 19 24 29 30 37 44 46 50 52 61 64 68 70 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Así es la nueva Ley de Vivienda de Andalucía: 20.000 viviendas protegidas, cambios de uso del suelo y el sector privado como actor clave

El principal objetivo de la norma, impulsada por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, es aumentar significativamente la oferta de inmuebles

Así es la nueva Ley

Nabila Blaze, psicóloga, explica los tipos de lenguajes del amor que hay: “Si tu pareja hablara chino y tú, español, seguramente trataríais de aprender el idioma del otro”

La experta aclara que las diferencias emocionales no significan falta de amor, sino distintos modos de expresarlo, y propone ejercicios para mejorar la conexión afectiva

Nabila Blaze, psicóloga, explica los

La Ley de Propiedad Horizontal aclara si puedes tener plantas o huerto en tu balcón

Antes de crear un huerto urbano, es recomendable revisar los estatutos y asegurarse de que no afecta al edificio ni al resto de los vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal

Los cinco desayunos favoritos de los cardiólogos para mantener un corazón saludable

Especialistas coinciden en que un desayuno bien planteado ayuda a prevenir problemas cardiovasculares a largo plazo

Los cinco desayunos favoritos de

Nuevo giro ante la semifinal de OT: unanimidad en las redes ante una decisión insólita: “Se están cargando la magia”

Olivia, Cristina, Claudia Arenas y Guille Toledano ya están en la final, mientras Guillo Rist y Tinho se juegan la última plaza

Nuevo giro ante la semifinal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se entrega a

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia un paquete de medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”