España

Resultados del Super Once del 2 diciembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este martes 2 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 2 diciembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 10 17 19 20 21 24 25 30 37 40 44 48 52 55 58 61 63 71 81 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Cuatro plantas que tienes que podar antes de que se acabe diciembre

Las recomendaciones clave para la poda de invierno que garantizan flores y frutos en la próxima temporada

Cuatro plantas que tienes que

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 2 de diciembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

La mansión en la que Bertín Osborne vivió y grabó ‘Mi casa es la tuya’, a la venta por 4,5 millones de euros

La vivienda donde el presentador entrevistó a decenas de invitados se encuentra en la exclusiva urbanización de La Florida y cuenta con seis habitaciones y siete baños

La mansión en la que

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Pretende ofrecer una alternativa con sello UE en el mercado de pagos digitales, que actualmente se encuentra dominado por las empresas estadounidenses

CaixaBank y otros nueve bancos

Comprobar Euromillones: los resultados de este 2 de diciembre

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Euromillones: los resultados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un anciano demanda a su

Un anciano demanda a su sobrina por no devolverle el dinero que le entregó mensualmente para que lo administrase por él: la Justicia avala la devolución

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V16: “Los agentes serán flexibles durante un tiempo”

Detienen a un hombre por usar el DNI de otra persona en el examen teórico de conducir: tenía cinco órdenes de búsqueda y captura por delitos similares

Elecciones de Extremadura 2025: cómo saber si me toca ser mesa electoral

El Constitucional obliga a la Policía a readmitir a un agente en prácticas que fue expulsado durante la pandemia por participar en una fiesta prohibida

ECONOMÍA

CaixaBank y otros nueve bancos

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La batalla por la casa tras el divorcio: quién se queda con ella y por cuánto tiempo según la ley

Sebastián Ramírez, abogado, sobre la incapacidad permanente: “La Seguridad Social no tiene en cuenta si tienes algún grado de discapacidad”

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: Raphinha empata el duelo

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver la final de la Nations League femenina entre España y Alemania