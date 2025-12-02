España

Jesús Ansal, español en Islandia, enseña cuánto cuesta hacer la compra: “Les vale más caro el supermercado que los vuelos”

Los precios al consumidor en Islandia son en promedio un 66 % más altos que en todos los países Europa, según datos de la revista ‘Iceland Magazine’ en 2020

Guardar
Su clima limita la agricultura,
Su clima limita la agricultura, lo que reduce la producción local y acorta la temporada de cultivo y debe importar de otros países. (Composición fotográfica/Canva)

Jesús Ansal es un viajero y creador de contenidos para redes sociales, que comparte con sus seguidores curiosidades sobre sus viajes, los sitios que visita y las personas a las que conoce. Su última parada ha sido Islandia y es allí donde Jesús ha decidido grabar su vídeo más reciente, que ha causado sensación en TikTok.

En él, recorre un supermercado islandés para comprobar si es cierto que el país nórdico es uno de los destinos más caros de Europa. Su reacción ante los precios ha generado miles de comentarios de viajeros que han vivido experiencias similares.

El protagonista del video comienza explicando el motivo de su visita: “Dicen que este país es muy caro. Vamos a ver cuánto valen aquí los precios”. Según él, muchos turistas llegan “con las maletas cargadas de comida desde España”, porque “les vale más caro el supermercado que los vuelos”.

La diferencia de precio entre los dos países

Durante el recorrido, el tiktoker muestra varios productos básicos, reaccionando con sorpresa a sus precios. Entre ellos destaca un paquete de 200 gramos de fresas que vale 800 coronas islandesas (5,45 euros), una barra de pan islandesa por 1.065 coronas (7,25 euros) o un bocadillo de jamón y queso, que vale 750 coronas islandesas (5,10 euros). También señala un bote de aceite: “El aceitito de oliva… 1.300 coronas islandesas” (8,85 euros).

Incluso productos familiares para los españoles aparecen a precios muy superiores a los habituales. “Hasta Islandia llega el jamoncito serrano, cuatro lonchas por 500 coronas islandesas” (3,40 euros), comenta. Otros alimentos locales, como el tiburón islandés, también sorprenden: “Tiburón islandés, 1.300 coronas islandesas” (8,85 euros). Finalmente, resume su compra señalando: “Dos mil coronas islandesas por mi desayuno, básicamente” (13,52 euros).

Un volcán situado en la península de Reykjanes (suroeste de Islandia) ha entrado en erupción por duodécima vez en los últimos cinco años, aunque la lava no amenaza de momento ninguna infraestructura. (EFE)

El video concluye con una reflexión que muchos viajeros han compartido en los comentarios: “Islandia tendrá unas vistas espectaculares, pero cara es un rato. Eso hay que confesarlo”. La publicación ha generado un debate sobre el coste de vida en Islandia y la necesidad de planificar bien el presupuesto al visitar uno de los países más caros del mundo.

¿Por qué en Islandia es tan caro?

Islandia es un país extremadamente caro, desde la gasolina en el surtidor, las bebidas en el bar y la comida en el restaurante, hasta los hoteles. De hecho, los precios al consumidor en Islandia son en promedio un 66 % más altos que en todos los países Europa, según datos de la revista Iceland Magazine en 2020.

Viajar a Islandia es costoso por varias razones. Su clima limita la agricultura, lo que reduce la producción local y acorta la temporada de cultivo y debe importar de lugares como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Noruega. Ese alto coste de importación afecta de forma directa al consumidor.

Consejos para ahorrar en tu viaje en Islandia

Guide to Island recoge una serie de consejos sobre cómo hacer un viaje a Islandia más económico. Estos trucos son simples, pero permiten disfrutar de una estancia en el país sin preocuparse demasiado del presupuesto:

  1. Compra alcohol en una tienda libre de impuestos (Duty-Free): los precios de alcohol en Islandia son muy altos y, por tanto, aconsejan comprarlo de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos.
  2. No compres en las tiendas 10-11: es la tienda de alimentos más cara en España. Algunas alternativas son Nettó, Bónus y Krónan.
  3. No compres agua embotellada: desde la página aconsejan que el agua del grifo es potable.
  4. Cocina tu propia comida en casa: los restaurantes en Islandia pueden no ajustarse al presupuesto, pero los ingredientes del supermercado, sí.

Temas Relacionados

IslandiaSupermercadoPrecioEspañoles en el extranjeroEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Hacienda aplaza hasta 2027 la obligación de facturar con Verifactu para autónomos y pymes

La entrada en vigor del nuevo software de facturación no será efectiva para el 1 de enero de 2027 para aquellas empresas que tributan por impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Hacienda aplaza hasta 2027 la

Un grupo de adolescentes entre 13 y 15 años apuñalan a una gata que estaba de parto: “Probablemente habían consumido drogas”

“Había empezado a parir 24 horas antes, pero solo había podido expulsar un único gatito, que además nació muerto”, explica la veterinaria

Un grupo de adolescentes entre

Las frutas que recomienda una frutera para mejorar las defensas con la llegada del frío: “Son muy ricas en antioxidantes”

En un periodo en el que los resfriados y las gripes están en constante expansión, cuidar la alimentación es fundamental para prevenirlos

Las frutas que recomienda una

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

Ibai Llanos denuncia el uso de su imagen en fotografías falsas creadas por IA durante su viaje a Perú

El streamer ha criticado el uso no autorizado de su imagen en fotos creadas con inteligencia artificial que han generado confusión entre sus seguidores

Ibai Llanos denuncia el uso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP llama a declarar

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

ECONOMÍA

Hacienda aplaza hasta 2027 la

Hacienda aplaza hasta 2027 la obligación de facturar con Verifactu para autónomos y pymes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Yaiza Canosa, emprendedora que factura 70 millones al año: “Ser mujer y muy joven, encima en un mundo supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio”

Así es la nueva Ley de Vivienda de Andalucía: 20.000 VPO, cambios de uso del suelo y el sector privado como actor clave

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”