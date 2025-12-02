Jesús Ansal, español en Islandia, enseña cuánto cuesta hacer la compra: “Les vale más caro el supermercado que los vuelos”

Su clima limita la agricultura, lo que reduce la producción local y acorta la temporada de cultivo y debe importar de otros países. (Composición fotográfica/Canva)

Jesús Ansal es un viajero y creador de contenidos para redes sociales, que comparte con sus seguidores curiosidades sobre sus viajes, los sitios que visita y las personas a las que conoce. Su última parada ha sido Islandia y es allí donde Jesús ha decidido grabar su vídeo más reciente, que ha causado sensación en TikTok.

En él, recorre un supermercado islandés para comprobar si es cierto que el país nórdico es uno de los destinos más caros de Europa. Su reacción ante los precios ha generado miles de comentarios de viajeros que han vivido experiencias similares.

El protagonista del video comienza explicando el motivo de su visita: “Dicen que este país es muy caro. Vamos a ver cuánto valen aquí los precios”. Según él, muchos turistas llegan “con las maletas cargadas de comida desde España”, porque “les vale más caro el supermercado que los vuelos”.

La diferencia de precio entre los dos países

Durante el recorrido, el tiktoker muestra varios productos básicos, reaccionando con sorpresa a sus precios. Entre ellos destaca un paquete de 200 gramos de fresas que vale 800 coronas islandesas (5,45 euros), una barra de pan islandesa por 1.065 coronas (7,25 euros) o un bocadillo de jamón y queso, que vale 750 coronas islandesas (5,10 euros). También señala un bote de aceite: “El aceitito de oliva… 1.300 coronas islandesas” (8,85 euros).

Incluso productos familiares para los españoles aparecen a precios muy superiores a los habituales. “Hasta Islandia llega el jamoncito serrano, cuatro lonchas por 500 coronas islandesas” (3,40 euros), comenta. Otros alimentos locales, como el tiburón islandés, también sorprenden: “Tiburón islandés, 1.300 coronas islandesas” (8,85 euros). Finalmente, resume su compra señalando: “Dos mil coronas islandesas por mi desayuno, básicamente” (13,52 euros).

Un volcán situado en la península de Reykjanes (suroeste de Islandia) ha entrado en erupción por duodécima vez en los últimos cinco años, aunque la lava no amenaza de momento ninguna infraestructura. (EFE)

El video concluye con una reflexión que muchos viajeros han compartido en los comentarios: “Islandia tendrá unas vistas espectaculares, pero cara es un rato. Eso hay que confesarlo”. La publicación ha generado un debate sobre el coste de vida en Islandia y la necesidad de planificar bien el presupuesto al visitar uno de los países más caros del mundo.

¿Por qué en Islandia es tan caro?

Islandia es un país extremadamente caro, desde la gasolina en el surtidor, las bebidas en el bar y la comida en el restaurante, hasta los hoteles. De hecho, los precios al consumidor en Islandia son en promedio un 66 % más altos que en todos los países Europa, según datos de la revista Iceland Magazine en 2020.

Viajar a Islandia es costoso por varias razones. Su clima limita la agricultura, lo que reduce la producción local y acorta la temporada de cultivo y debe importar de lugares como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Noruega. Ese alto coste de importación afecta de forma directa al consumidor.

Consejos para ahorrar en tu viaje en Islandia

Guide to Island recoge una serie de consejos sobre cómo hacer un viaje a Islandia más económico. Estos trucos son simples, pero permiten disfrutar de una estancia en el país sin preocuparse demasiado del presupuesto:

Compra alcohol en una tienda libre de impuestos (Duty-Free): los precios de alcohol en Islandia son muy altos y, por tanto, aconsejan comprarlo de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos. No compres en las tiendas 10-11: es la tienda de alimentos más cara en España. Algunas alternativas son Nettó, Bónus y Krónan. No compres agua embotellada: desde la página aconsejan que el agua del grifo es potable. comida en casa: los restaurantes en Cocina tu propia: los restaurantes en Islandia pueden no ajustarse al presupuesto, pero los ingredientes del supermercado, sí.