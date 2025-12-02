España

Gran preocupación por el estado de salud de José María Almoguera: “Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos”

El hijo de Carmen Borrego ha sido contactado por su equipo médico para cambiar el marcapasos que lo acompaña desde hace quince años

Guardar
José María Almoguera. (Europa Press)
José María Almoguera. (Europa Press)

Un nuevo sobresalto vuelve a sacudir a la familia Campos. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y nieto de la añorada María Teresa Campos, deberá pasar por quirófano en los próximos días después de que los especialistas hayan detectado fallos en el marcapasos que lleva implantado desde los 23 años. La avería del dispositivo ha generado inquietud entre sus allegados y ha colocado su salud en el centro de la alerta.

El aviso llegó la semana pasada. Tal como desveló la periodista Leticia Requejo en el programa El tiempo justo, el hospital que sigue su evolución, la Fundación Jiménez Díaz, contactó de urgencia con él para informarle de que “había que cambiar de forma urgente este marcapasos, y que había que intervenirle a la máxima velocidad”. Aunque aún no tiene fecha cerrada, José María permanece pendiente de una llamada que marcará el día de la operación. Según la reportera, “tanto él como su entorno muestran gran preocupación por la gravedad y la delicadeza de este procedimiento”.

José María, poco dado a hablar de su estado de salud, ha abordado este tema en muy pocas ocasiones. Una de las más recientes fue en ¡De Viernes!, donde relató que vive con un desfibrilador interno que actúa como salvaguarda ante posibles arritmias. “A mí, si me dan un golpe en el desfibrilador, no me hace ninguna gracia, porque ya no es una broma; es algo que atenta contra mi integridad y no me va a gustar”, explicó en aquella entrevista, subrayando lo vulnerable que puede llegar a sentirse.

El hijo de Carmen Borrego se sienta en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para “quitar muchas caretas” y “demostrar quién miente y quién dice la verdad”.

La primera vez que habló abiertamente del problema fue durante su paso por Gran Hermano Dúo, cuando tuvo que renunciar a algunas pruebas por recomendación médica. Desde entonces, su vida ha estado marcada por revisiones periódicas y un control exhaustivo del ritmo cardíaco. Su dolencia, de origen genético, puede agravarse con algo tan cotidiano como una infección o un episodio de fiebre.

Tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega, también por un fallo cardíaco, José María volvió a mencionar la complejidad de estas patologías. “Son muy desconocidas en este momento casi todas las enfermedades de este tipo. Yo tengo una del mismo estilo y es muy complicado saber en qué momento te puede afectar. Tú lo tienes genético y una fiebre puede hacer que esto salte y vaya a más”, lamentó en Telecinco.

José María Almoguera celebra su
José María Almoguera celebra su cumpleaños junto a Carmen Borrego, José Carlos Bernal y María "La Jerezana" en un conocido restaurante de la capital. (EUROPA PRESS).

La sombra de la preocupación en los Campos

Mientras los médicos preparan la intervención, el silencio domina en el entorno familiar. Ninguno de los miembros del clan ha querido pronunciarse públicamente, aunque todo apunta a que se mantienen unidos y volcados en el joven, a la espera de nuevas noticias del hospital. Según los colaboradores de El tiempo justo, se trata de una operación frecuente, que consiste en retirar el dispositivo y colocar uno nuevo mediante una incisión menor. Aun así, la familia es consciente de que toda cirugía conlleva riesgos.

Compañeros del programa han intentado dar un mensaje de calma. Antonio Rossi recordó que “es un procedimiento habitual y con muy buen pronóstico”, mientras que Alexia Rivas insistió en que está controlado por especialistas que llevan años supervisando su evolución. Pese a ello, quienes le rodean viven días de incertidumbre.

En este contexto, José María encuentra en su pareja, María Sánchez —conocida en televisión como María “La Jerezana”— su mayor apoyo emocional. La relación, que nació en GH Dúo 3 tras convivir durante meses ante las cámaras, se ha consolidado con rapidez. Desde su salida del programa, ambos se han vuelto inseparables y María se ha integrado sin dificultad en el núcleo familiar. La joven, que ha estrechado lazos incluso con Carmen Borrego —a quien acompañó en su 59 cumpleaños—, continúa activa en redes sociales mientras espera junto a José María la confirmación de la fecha de la operación.

José María Almoguera, Terelu Campos
José María Almoguera, Terelu Campos y María "La Jerezana". (IMAGEN DE ARCHIVO).

Temas Relacionados

José María AlmogueraCarmen BorregoFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas te roban energía en vez de dártela”

Los alimentos basados en carbohidratos simples provocan picos de glucosa que generan fatiga

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas

Susto monumental, lágrimas y una broma que casi se va de las manos: el momentazo de Paz Padilla que dejó paralizado al plató de Canal Sur

La presentadora acudió al programa ‘No dejes de soñar’, presentado por Pastora Soler y Manu Sánchez, que se quedaron sin palabras por su reacción

Susto monumental, lágrimas y una

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Delegación de Gobierno en Madrid se ha comprometido con los ocho ediles de la zona a la construcción de un nuevo acuartelamiento en la comarca tras una reunión mantenida este lunes

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

El fruto seco que reduce el colesterol, es bajo en calorías y cuida los músculos

Este alimento contiene menos grasas que el resto de frutos secos, pero sigue siendo una fuente de energía rápida

El fruto seco que reduce

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los precios de los carburantes se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”