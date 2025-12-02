Gran preocupación por el estado de salud de José María Almoguera: “Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos”

José María Almoguera. (Europa Press)

Un nuevo sobresalto vuelve a sacudir a la familia Campos. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y nieto de la añorada María Teresa Campos, deberá pasar por quirófano en los próximos días después de que los especialistas hayan detectado fallos en el marcapasos que lleva implantado desde los 23 años. La avería del dispositivo ha generado inquietud entre sus allegados y ha colocado su salud en el centro de la alerta.

El aviso llegó la semana pasada. Tal como desveló la periodista Leticia Requejo en el programa El tiempo justo, el hospital que sigue su evolución, la Fundación Jiménez Díaz, contactó de urgencia con él para informarle de que “había que cambiar de forma urgente este marcapasos, y que había que intervenirle a la máxima velocidad”. Aunque aún no tiene fecha cerrada, José María permanece pendiente de una llamada que marcará el día de la operación. Según la reportera, “tanto él como su entorno muestran gran preocupación por la gravedad y la delicadeza de este procedimiento”.

José María, poco dado a hablar de su estado de salud, ha abordado este tema en muy pocas ocasiones. Una de las más recientes fue en ¡De Viernes!, donde relató que vive con un desfibrilador interno que actúa como salvaguarda ante posibles arritmias. “A mí, si me dan un golpe en el desfibrilador, no me hace ninguna gracia, porque ya no es una broma; es algo que atenta contra mi integridad y no me va a gustar”, explicó en aquella entrevista, subrayando lo vulnerable que puede llegar a sentirse.

La primera vez que habló abiertamente del problema fue durante su paso por Gran Hermano Dúo, cuando tuvo que renunciar a algunas pruebas por recomendación médica. Desde entonces, su vida ha estado marcada por revisiones periódicas y un control exhaustivo del ritmo cardíaco. Su dolencia, de origen genético, puede agravarse con algo tan cotidiano como una infección o un episodio de fiebre.

Tras la muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega, también por un fallo cardíaco, José María volvió a mencionar la complejidad de estas patologías. “Son muy desconocidas en este momento casi todas las enfermedades de este tipo. Yo tengo una del mismo estilo y es muy complicado saber en qué momento te puede afectar. Tú lo tienes genético y una fiebre puede hacer que esto salte y vaya a más”, lamentó en Telecinco.

La sombra de la preocupación en los Campos

Mientras los médicos preparan la intervención, el silencio domina en el entorno familiar. Ninguno de los miembros del clan ha querido pronunciarse públicamente, aunque todo apunta a que se mantienen unidos y volcados en el joven, a la espera de nuevas noticias del hospital. Según los colaboradores de El tiempo justo, se trata de una operación frecuente, que consiste en retirar el dispositivo y colocar uno nuevo mediante una incisión menor. Aun así, la familia es consciente de que toda cirugía conlleva riesgos.

Compañeros del programa han intentado dar un mensaje de calma. Antonio Rossi recordó que “es un procedimiento habitual y con muy buen pronóstico”, mientras que Alexia Rivas insistió en que está controlado por especialistas que llevan años supervisando su evolución. Pese a ello, quienes le rodean viven días de incertidumbre.

En este contexto, José María encuentra en su pareja, María Sánchez —conocida en televisión como María “La Jerezana”— su mayor apoyo emocional. La relación, que nació en GH Dúo 3 tras convivir durante meses ante las cámaras, se ha consolidado con rapidez. Desde su salida del programa, ambos se han vuelto inseparables y María se ha integrado sin dificultad en el núcleo familiar. La joven, que ha estrechado lazos incluso con Carmen Borrego —a quien acompañó en su 59 cumpleaños—, continúa activa en redes sociales mientras espera junto a José María la confirmación de la fecha de la operación.

