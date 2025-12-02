El plan de Sanidad para frenar la epidemia de la gripe: vacunas, mascarillas y teletrabajo

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Sanidad)

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentará este miércoles el plan de medidas contra los virus respiratorios de 2025 en la Comisión de Salud Pública. Implantar un protocolo común en todas las comunidades autónomas para hacer frente a las epidemias estacionales de la gripe, covid-19 y el virus respiratorio sincital ha sido el objetivo del ministerio desde que la alta incidencia de la gripe en la temporada 2023/24 pusiese en jaque los hospitales de todo el país.

Por aquel entonces, el Gobierno decretó el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros sanitarios con el fin de controlar la expansión de los virus respiratorios. A finales de 2024, García presentó un protocolo común que, si en un inicio parecía contar con el apoyo técnico de las comunidades autónomas, fue finalmente rechazado en la Comisión de Salud Pública y publicado como recomendaciones a seguir.

Pero la gripe ha vuelto con fuerza este año: la epidemia se ha adelantado alrededor de un mes en España, que ya registra una incidencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios son especialmente altos en comunidades como Aragón o Andalucía, que han decidido implantar el uso obligatorio de mascarillas en sus centros de salud.

El pasado viernes, las consejerías expresaron su acuerdo con adoptar este año un plan que establezca criterios y medidas comunes frente a la gripe. Este protocolo se presentará el miércoles en la Comisión de Salud Pública con la esperanza de lograr al fin el apoyo del Partido Popular. Al menos así lo entendió la ministra tras la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: “Cuando hemos hablado de esto con las comunidades autónomas, creo entender que se han comprometido a que el día 3 van a aprobar un protocolo común. Han intervenido solo dos comunidades en la misma línea en la que el ministerio: necesitamos un protocolo común y necesitamos que sea aprobado”, expresó García ante los medios.

Medidas y niveles de riesgo

Dos personas con mascarilla en un tren de la estación de metro de Embajadores, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

El nuevo plan de medidas contra los virus respiratorios vuelve a recuperar la mascarilla, según ha adelantado EFE. La agencia de noticias ha tenido acceso al protocolo de recomendaciones que se presentará en la Comisión de Salud Pública. El nuevo plan establece 4 escenarios de riesgo, del 0 al 3, que incorporan una serie de medidas para frenar la expansión de la gripe y otros virus. En todos los casos, se recomienda la vacunación mantener una higiene de manos adecuada, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios.

Escenario 0 : en un contexto de riesgo muy bajo, se recomienda el uso de mascarillas a personas mayores de 6 años que presenten síntomas gripales , salvo que tengan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que lo impida o si se realizan actividades al aire libre incompatibles con el cubrebocas.

Escenario 1 : cuando los indicadores suban, pero estén en niveles bajos o moderados, el uso de la mascarilla se recomendará tanto a personas con síntomas como a los trabajadores sanitarios en hospitales y centros de salud. También se recomienda que la usen pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables, como las salas de tratamientos quimioterápicos o unidades de trasplantados. En residencias , los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas, usando mascarilla al reincorporarse al centro de trabajo. Además, en la medida de lo posible, se recomendará el teletrabajo para personas enfermas , que deben minimizar las interacciones durante los cinco días posteriores a tener síntomas.

Escenario 2 : cuando la incidencia de la gripe esté en un nivel alto, se deben reforzar las medidas de prevención como la ventilación, desinfección o limpieza. Las mascarillas se recomendarán a personas con riesgo en centros residenciales y a “todos los trabajadores de los ámbitos vulnerables ”, pudiendo restringir las visitas de cortesía. En centros sanitarios, se indicará la mascarilla para trabajadores, pacientes y acompañantes en lugares comunes como salas de espera o urgencias hospitalarias .

Escenario 3: en el momento en el que los indicadores se encuentren en un nivel “muy alto” o haya información que apunte a un “riesgo pandémico”, se reforzará la coordinación entre comunidades autónomas y se podrán valorar medidas excepcionales, sin especificar cuáles.