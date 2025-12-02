El piloto Perico Durán explica por qué es seguro volar en los aviones A320 de Airbus: “Tuvo un movimiento brusco hacia abajo en pleno vuelo”

El comandante defiende este medio de transporte como el “más seguro del mundo” en su canal de TikTok, dedicado a incentivar la pérdida de miedo a volar. / Freepick

Desde 1979, año en el que se celebró la primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en Ginebra, las turbulencias en vuelos motivadas por el aumento de las temperaturas del planeta se han incrementado un 55%. Por aquel entonces, faltaban cuarenta años para que España acogiera una de las manifestaciones en defensa del clima más multitudinarias que se recuerdan.

Ese septiembre de 2019, dos millones de personas salieron a las calles alrededor del mundo para exigir acciones eficientes contra el calentamiento global. Además de en el plano económico y social, este fenómeno afecta a actividades como el practicar deporte en la ciudad o coger un vuelo. Estudios recogidos por National Geographic o NBC News, presentan los datos sobre el incremento de las turbulencias en las rutas del Atlántico norte, una consecuencia más del cambio climático.

El último hecho reseñable en relación con el medio natural y sus afecciones en la aviación se remonta al pasado 29 de noviembre, cuando miles de aviones A320 de Airbus quedaron fuera de servicio por la radiación solar que afectó a su software. Este incidente obligó a la compañía a revisar las aeronaves, lo que provocó retrasos y cancelaciones. Dos días después, Airbus ha caído en bolsa un 5,7%, según Bloomberg, por lo que explican que ha sido un fallo en el sistema operativo, sensible a la interferencia de los rayos solares.

Un comandante explica la seguridad de los aviones A320

El comandante Perico Durán contextualiza lo sucedido con los aviones A320 al relatar que, días antes, una de estas aeronaves sufrió un movimiento brusco “de morro abajo en pleno vuelo” y sorprendió a la tripulación y los pasajeros. Algunos de estos viajeros reportaron daños ante “un gesto rápido” del avión, aunque la situación quedó controlada por los pilotos y el aterrizaje se produjo sin novedades graves.

“Airbus pidió a todas las compañías aéreas del mundo dejar en tierra los más de diez mil Airbus A320 que existen después de detectar un fallo vinculado a una tormenta solar”, declaró Durán durante una intervención en su canal de TikTok. El comandante describió el origen de la falla: “Una tormenta solar había afectado a uno de los varios ordenadores que controlan los mandos de vuelo del avión”. La radiación, según relata Durán, “corrompió algunos datos del sistema” y provocó “ese movimiento inesperado”.

Sin embargo, Perido Durán, comandante con más de 25 años de experiencia, calificó el evento como algo “absolutamente excepcional”. Durán emplea sus redes sociales como herramienta para incentivar la pérdida de miedo a volar. Para ello, recurre a ejemplos detallados del funcionamiento de los aviones y sus partes. Cuenta a día de hoy con más de seis mil seguidores en su canal de TikTok.

La reacción de Airbus fue inmediata. “A pesar de la remota posibilidad de que volviese a ocurrir, envió una instrucción urgente a todas las compañías aéreas del mundo”, cuenta Durán, “tenían veinticuatro horas para actualizar el software de los mandos de vuelo”. Según la información que maneja, “las compañías de las que yo tengo información, habían cambiado el software a todos sus aviones afectados sin causar ningún tipo de retraso o cancelación”, explica.

En su relato, Durán subraya la capacidad de reacción de la industria aérea ante la emergencia: “Airbus detecta un problema, investiga a fondo, encuentra la causa y, en cuestión de horas, coordina una acción global con todas las compañías aéreas del mundo, que responden igual de rápido”.

Además, en el vídeo subido a sus redes sociales, también incide en el esfuerzo coordinado de ingenieros, mecánicos y equipos de mantenimiento, quienes trabajaron “de madrugada, aplicando una actualización y dejando cada avión listo para volver a volar con total seguridad”. En base a ello, el comandante resaltó la cultura de seguridad que, a su juicio, “explica por qué sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo”.