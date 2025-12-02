España

Comprobar Bonoloto: los ganadores de este 2 de diciembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Guardar
Con Bonoloto puedes obtener un
Con Bonoloto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

Mira enseguida la combinación ganadora del sorteo Bonoloto de hoy 2 de diciembre realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Fecha: martes 2 de diciembre de 2025.

Combinación ganadora: 02, 04, 06, 16, 29 y 47.

Complementario: 14.

Íntegro: 7.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada sorteo de BonoLoto tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Cuatro plantas que tienes que podar antes de que se acabe diciembre

Las recomendaciones clave para la poda de invierno que garantizan flores y frutos en la próxima temporada

Cuatro plantas que tienes que

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 2 de diciembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

La mansión en la que Bertín Osborne vivió y grabó ‘Mi casa es la tuya’, a la venta por 4,5 millones de euros

La vivienda donde el presentador entrevistó a decenas de invitados se encuentra en la exclusiva urbanización de La Florida y cuenta con seis habitaciones y siete baños

La mansión en la que

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Pretende ofrecer una alternativa con sello UE en el mercado de pagos digitales, que actualmente se encuentra dominado por las empresas estadounidenses

CaixaBank y otros nueve bancos

Comprobar Euromillones: los resultados de este 2 de diciembre

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Euromillones: los resultados de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un anciano demanda a su

Un anciano demanda a su sobrina por no devolverle el dinero que le entregó mensualmente para que lo administrase por él: la Justicia avala la devolución

Pere Navarro, director de la DGT, sobre la baliza V16: “Los agentes serán flexibles durante un tiempo”

Detienen a un hombre por usar el DNI de otra persona en el examen teórico de conducir: tenía cinco órdenes de búsqueda y captura por delitos similares

Elecciones de Extremadura 2025: cómo saber si me toca ser mesa electoral

El Constitucional obliga a la Policía a readmitir a un agente en prácticas que fue expulsado durante la pandemia por participar en una fiesta prohibida

ECONOMÍA

CaixaBank y otros nueve bancos

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La batalla por la casa tras el divorcio: quién se queda con ella y por cuánto tiempo según la ley

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: Raphinha empata el duelo

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

A qué hora y dónde ver la final de la Nations League femenina entre España y Alemania