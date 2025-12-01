“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la concentración en el Templo de Debod (A. Pérez Meca - Europa Press)

Este domingo el PP convocó una concentración, que más que una manifestación, cómo querían venderla, ha funcionado como un mitin político en contra del Gobierno, del PSOE y de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida han tomado el estrado para llevar a cabo sus discursos, arropados por miles de personas (40.000 según Delegación de Gobierno y 80.000 según el PP), la cúpula del PP y los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Aunque la dirección del PP ha insistido en que se trataba de un acto “cívico y ciudadano”, la puesta en escena, la escenografía y el guion de los discursos han evidenciado que el partido ha decidido abrir el ciclo electoral con un tono abiertamente confrontativo, que en ocasiones sonaba más a una proclama en tiempos de guerra que un acto político.

Almeida abrió el turno de intervenciones y tardó unos poco segundos en cargar contra el presidente del Gobierno, al que describió como “el mayor riesgo de nuestra democracia”. Entonces lanzó su mensaje a Pedro Sánchez, en un tono que mezclaba advertencia y desafío: “Resistiremos y ganaremos”.

El alcalde construyó su intervención sobre un relato de supervivencia política frente a un Gobierno que, aseguró, “nació en un caserío del País Vasco” y que “morirá en las urnas”. El alcalde, enardecido por los vítores, remató con esta frase: “Venceremos, ganaremos y les derrotaremos en las urnas”.

“España está abandonada a manos de un proyecto totalitario”

La siguiente en hablar fue el plato fuerte de la concentración: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña subió al estrado acogida por aplausos y gritos de apoyo. Empezó con un tono más calmado, celebrando a España como “una nación alegre, que sorprende al mundo. Con sus contrastes y su pluralidad”. Pero ese tono luminoso duró poco y comenzó el ataque.

Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Marino Rajoy (EFE/ Juanjo Martín)

“Tenemos que seguir mirando hacia delante, porque España está abandonada a manos de una mafia, un proyecto totalitario, solo entregado al poder”, aseguró. Ayuso, experta en empujar los límites del discurso, continuó comparando al Gobierno con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo de que “está ocurriendo lo mismo” que en el país latinoamericano.

Los ataques no se quedaron ahí y sin necesidad de nombrar a nadie, señaló a quienes, según ella, sostienen el statu quo: “Empresarios y periodistas del régimen, allá ellos, que sigan con sus conciencias adelante. Aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores”.

Como si de un as bajo la manga se tratara, introdujo a ETA en el discurso. Ayuso aseguró que EH Bildu está “preparando su asalto al País Vasco”, mientras “sostienen a Sánchez en el Gobierno de la nación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación. (Fuente: PP)

“España necesita una limpieza total”

Con el ambiente ya caldeado, Núñez Feijóo tomó la palabra. Su arranque demostró una clara intencionalidad de vestir el mitin de solemnidad militar: “Defender a España es el mayor honor que puede tener un ciudadano”. El líder del PP insistió en la idea de que el país vive bajo un “abuso, impunidad y corrupción”, asegurando que “ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad”.

Feijóo dibujó un escenario de ciudadanos señalados por el Gobierno “por ir en su contra” y remató su discurso con una tajante frase: “España necesita una limpieza total. España necesita un presidente honesto y lo tendrá”.