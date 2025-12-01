España

“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

Entre aplausos y banderas de España, se escucharon frases como “España está abandonada a manos de un proyecto totalitario” o “España necesita una limpieza total”

Guardar
El expresidente del Gobierno, Mariano
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la concentración en el Templo de Debod (A. Pérez Meca - Europa Press)

Este domingo el PP convocó una concentración, que más que una manifestación, cómo querían venderla, ha funcionado como un mitin político en contra del Gobierno, del PSOE y de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida han tomado el estrado para llevar a cabo sus discursos, arropados por miles de personas (40.000 según Delegación de Gobierno y 80.000 según el PP), la cúpula del PP y los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar.

Aunque la dirección del PP ha insistido en que se trataba de un acto “cívico y ciudadano”, la puesta en escena, la escenografía y el guion de los discursos han evidenciado que el partido ha decidido abrir el ciclo electoral con un tono abiertamente confrontativo, que en ocasiones sonaba más a una proclama en tiempos de guerra que un acto político.

Almeida abrió el turno de intervenciones y tardó unos poco segundos en cargar contra el presidente del Gobierno, al que describió como “el mayor riesgo de nuestra democracia”. Entonces lanzó su mensaje a Pedro Sánchez, en un tono que mezclaba advertencia y desafío: “Resistiremos y ganaremos”.

El alcalde construyó su intervención sobre un relato de supervivencia política frente a un Gobierno que, aseguró, “nació en un caserío del País Vasco” y que “morirá en las urnas”. El alcalde, enardecido por los vítores, remató con esta frase: “Venceremos, ganaremos y les derrotaremos en las urnas”.

“España está abandonada a manos de un proyecto totalitario”

La siguiente en hablar fue el plato fuerte de la concentración: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña subió al estrado acogida por aplausos y gritos de apoyo. Empezó con un tono más calmado, celebrando a España como “una nación alegre, que sorprende al mundo. Con sus contrastes y su pluralidad”. Pero ese tono luminoso duró poco y comenzó el ataque.

Ana Botella, el expresidente José
Ana Botella, el expresidente José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso; el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y el expresidente Marino Rajoy (EFE/ Juanjo Martín)

“Tenemos que seguir mirando hacia delante, porque España está abandonada a manos de una mafia, un proyecto totalitario, solo entregado al poder”, aseguró. Ayuso, experta en empujar los límites del discurso, continuó comparando al Gobierno con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtiendo de que “está ocurriendo lo mismo” que en el país latinoamericano.

Los ataques no se quedaron ahí y sin necesidad de nombrar a nadie, señaló a quienes, según ella, sostienen el statu quo: “Empresarios y periodistas del régimen, allá ellos, que sigan con sus conciencias adelante. Aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores”.

Como si de un as bajo la manga se tratara, introdujo a ETA en el discurso. Ayuso aseguró que EH Bildu está “preparando su asalto al País Vasco”, mientras “sostienen a Sánchez en el Gobierno de la nación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación. (Fuente: PP)

“España necesita una limpieza total”

Con el ambiente ya caldeado, Núñez Feijóo tomó la palabra. Su arranque demostró una clara intencionalidad de vestir el mitin de solemnidad militar: “Defender a España es el mayor honor que puede tener un ciudadano”. El líder del PP insistió en la idea de que el país vive bajo un “abuso, impunidad y corrupción”, asegurando que “ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad”.

Feijóo dibujó un escenario de ciudadanos señalados por el Gobierno “por ir en su contra” y remató su discurso con una tajante frase: “España necesita una limpieza total. España necesita un presidente honesto y lo tendrá”.

Temas Relacionados

PPPolíticaAlberto Núñez FeijóoIsabel Díaz AyusoJosé Luis Martínez -AlmeidaMadridPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lunes clave para la conexión Madrid-Caracas: incertidumbre sobre la reapertura de vuelos y el veto de Venezuela a Iberia

Tras más de una semana de cancelaciones y unos 6.000 afectados, Iberia, Air Europa y Plus Ultra deberán decidir si retoman sus rutas mientras el veto venezolano complica la conectividad entre ambos países

Lunes clave para la conexión

Del primer caso de VIH detectado en Barcelona al estigma del presente: la enfermedad que aún mata a 300 personas al año en España

Los tratamientos y medidas preventivas han logrado reducir la incidencia del VIH, que sigue presente en la sociedad española más de 40 años después

Del primer caso de VIH

Mar López, la pediatra que reivindica las rabietas de los niños: “Significa que se sienten seguros para expresar lo que sienten”

La doctora López explica para ‘Infobae España’ que estos episodios de rabia incontrolable son una forma que tienen los menores para comunicarse

Mar López, la pediatra que

El precio que ves en los VTC no siempre es el que pagas: el mito del ‘precio cerrado’ de Uber, Cabify y Bolt

Las empresas pueden modificar el costo del viaje incluso después de iniciar el trayecto

El precio que ves en

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

Tras diez años al frente del municipio, atiende a ‘Infobae España’ para hablar de vivienda, de la verja de Gibraltar o del problema del narcotráfico

Entrevista con José Juan Franco,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista con José Juan Franco,

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

ECONOMÍA

Lunes clave para la conexión

Lunes clave para la conexión Madrid-Caracas: incertidumbre sobre la reapertura de vuelos y el veto de Venezuela a Iberia

Adiós al regateo: el miedo a perder la vivienda hace que solo la mitad de los compradores negocie el precio con el dueño

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Noruega ofrece empleo con sueldos que superan los 3.000 euros para el cultivo de salmón: no se necesita experiencia previa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou