Silvia Severino, psicóloga, sobre las relaciones de pareja: “Estas son seis señales de que es mejor separarse”

Entre ellos, están la falta de comunicación y desaprovechar el tiempo pasado con la pareja. (Composición fotográfica/Canva)

Puede empezar con cosas pequeñas. A veces, ni siquiera te das cuenta. Ya no pasáis el tiempo durante la cena hablando de vuestras vidas, sino de las tareas pendientes durante la semana. Los ratos pasados charlando en la cama antes de dormir se convierten en minutos de silencio, o peor: con el móvil en la mano, en las redes sociales, cada uno en un lado de la cama.

De repente, te das cuenta de que no te acuerdas de la última cita, y ya no te hace tanta ilusión un fin de semana en casa a solas. La fase da la luna de miel ha sido sustituida por el ritmo acelerado de la vida cotidiana, y ahora el silencio compartido parece incómodo.

Inevitablemente, tarde o temprano, llega la duda: “¿Es momento de separarse? ¿Me sigue aportando esta relación?”. Silvia Severino, psicóloga y creadora de contenido, ha compartido un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, donde en menos de 60 segundos explica las señales que indican que es mejor separarse.

Seis señales que es mejor separarse

La psicóloga comparte muchos vídeos sobre la dinámica en la pareja y cómo debería sentirse una relación sana desde dentro. Un reciente ejemplo es un vídeo suyo publicado en TikTok, en el que cuenta sobre algunas señales que indican cuándo hay que irse de la relación, explicando que: “Si ya te estás haciendo esta pregunta es porque algo en ti ya lo sabe”.

Los seis indicios que destaca ahora son:

Cada uno duerme en su lado de la cama

Aunque muchos recientes estudios destacan los beneficios de dormir incluso en habitaciones distintas, la experta destaca que la falta de contacto físico en los ratos antes de dormir podrían hacer que la relación se sienta menos cercana y afectiva. Esto inevitablemente afecta a la conexión emocional en la pareja.

Conversaciones sobre tareas

Otra señal preocupante, según la psicóloga, es limitar las conversaciones a temas sobre tareas, cuentas, comida u otros deberes que habría que hacer en el hogar. Compartir nuestro día, las pequeñas cosas que nos han pasado y cómo nos han hecho sentir ayuda a construir la intimidad, algo que no se podría hacer hablando del menú de la semana que viene.

3. El tiempo compartido es haciendo otras cosas

Si el tiempo que se pasa en pareja se divide entre estar con el móvil, ver la televisión o cualquier otra actividad que no implique interacción entre las personas, se pierde la intimidad y el deseo de compartir el espacio y el tiempo en pareja.

No recordáis la última cita

Independientemente de si se trata de un aniversario, una cita romántica o cualquier otro día especial, celebrarlos con la pareja hace recordar los momentos bonitos vividos juntos y aspirar a más en el futuro. Por otro lado, si los dejamos pasar sin mención especial alguna, también minimizamos la importancia de la relación.

Los besos y los abrazos apenas existen

La experta afirma que si la intimidad física ha disminuido o se nota como forzada, podría ser una señal de que algo en la relación no está yendo bien. Además, está científicamente comprobado que besarse aumenta el vínculo en la pareja y la intimidad, porque se libera dopamina, oxitocina y la serotonina, todos relacionados con el vínculo emocional y la felicidad.

6. Os sentís solos incluso cuando estáis juntos

Estar juntos no solo implica compartir espacio, sino también disfrutar de este momento de intimidad con la pareja, sentirse escuchado, visto, y apreciado. La sensación de estar solo incluso en presencia de la otra persona, podría indicar falta de comunicación.