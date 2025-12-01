España

Silvia Severino, psicóloga, sobre las relaciones de pareja: “Estas son seis señales de que es mejor separarse”

La psicóloga y creadora de contenido ha compartido un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, donde en menos de 60 segundos explica algunos de los indicios que podrían indicar que la relación está yendo mal

Guardar
Entre ellos, están la falta
Entre ellos, están la falta de comunicación y desaprovechar el tiempo pasado con la pareja. (Composición fotográfica/Canva)

Puede empezar con cosas pequeñas. A veces, ni siquiera te das cuenta. Ya no pasáis el tiempo durante la cena hablando de vuestras vidas, sino de las tareas pendientes durante la semana. Los ratos pasados charlando en la cama antes de dormir se convierten en minutos de silencio, o peor: con el móvil en la mano, en las redes sociales, cada uno en un lado de la cama.

De repente, te das cuenta de que no te acuerdas de la última cita, y ya no te hace tanta ilusión un fin de semana en casa a solas. La fase da la luna de miel ha sido sustituida por el ritmo acelerado de la vida cotidiana, y ahora el silencio compartido parece incómodo.

Inevitablemente, tarde o temprano, llega la duda: “¿Es momento de separarse? ¿Me sigue aportando esta relación?”. Silvia Severino, psicóloga y creadora de contenido, ha compartido un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, donde en menos de 60 segundos explica las señales que indican que es mejor separarse.

Seis señales que es mejor separarse

La psicóloga comparte muchos vídeos sobre la dinámica en la pareja y cómo debería sentirse una relación sana desde dentro. Un reciente ejemplo es un vídeo suyo publicado en TikTok, en el que cuenta sobre algunas señales que indican cuándo hay que irse de la relación, explicando que: “Si ya te estás haciendo esta pregunta es porque algo en ti ya lo sabe”.

Los seis indicios que destaca ahora son:

  1. Cada uno duerme en su lado de la cama

Aunque muchos recientes estudios destacan los beneficios de dormir incluso en habitaciones distintas, la experta destaca que la falta de contacto físico en los ratos antes de dormir podrían hacer que la relación se sienta menos cercana y afectiva. Esto inevitablemente afecta a la conexión emocional en la pareja.

  1. Conversaciones sobre tareas

Otra señal preocupante, según la psicóloga, es limitar las conversaciones a temas sobre tareas, cuentas, comida u otros deberes que habría que hacer en el hogar. Compartir nuestro día, las pequeñas cosas que nos han pasado y cómo nos han hecho sentir ayuda a construir la intimidad, algo que no se podría hacer hablando del menú de la semana que viene.

3. El tiempo compartido es haciendo otras cosas

Si el tiempo que se pasa en pareja se divide entre estar con el móvil, ver la televisión o cualquier otra actividad que no implique interacción entre las personas, se pierde la intimidad y el deseo de compartir el espacio y el tiempo en pareja.

  1. No recordáis la última cita

Independientemente de si se trata de un aniversario, una cita romántica o cualquier otro día especial, celebrarlos con la pareja hace recordar los momentos bonitos vividos juntos y aspirar a más en el futuro. Por otro lado, si los dejamos pasar sin mención especial alguna, también minimizamos la importancia de la relación.

  1. Los besos y los abrazos apenas existen

La experta afirma que si la intimidad física ha disminuido o se nota como forzada, podría ser una señal de que algo en la relación no está yendo bien. Además, está científicamente comprobado que besarse aumenta el vínculo en la pareja y la intimidad, porque se libera dopamina, oxitocina y la serotonina, todos relacionados con el vínculo emocional y la felicidad.

6. Os sentís solos incluso cuando estáis juntos

Estar juntos no solo implica compartir espacio, sino también disfrutar de este momento de intimidad con la pareja, sentirse escuchado, visto, y apreciado. La sensación de estar solo incluso en presencia de la otra persona, podría indicar falta de comunicación.

Temas Relacionados

ParejaParejasAmorRelaciónPsicologíaTikTokEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Por qué atraen las relaciones complicadas y se rechaza la estabilidad: “No es una casualidad, es una causalidad”

La confusión entre intensidad y atracción puede llevar a preferir vínculos inestables, mientras la calma se percibe como carente de estímulo

Por qué atraen las relaciones

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que China aplicará la regionalización aprobada hace tres semanas

Luis Planas asegura que el

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 1 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Las audiencias de noviembre: Antena 3 consigue su mayor distancia en 30 años sobre Telecinco, que encadena cinco meses de unidígito

Mientras la cadena de Atresmedia suma su 16º liderazgo mensual consecutivo, La 1 se afianza en la segunda posición tras cerrar su mejor noviembre desde 2011

Las audiencias de noviembre: Antena

Isabel Viña, médica, explica la manera correcta de tomar creatina: “Se reduce el efecto de la retención de líquidos y ahorras dinero”

La creatina puede producir cambios visibles en pocos días. Algunos ejemplos son el aumento de peso y apariencia de mayor volumen muscular, aunque estos efectos iniciales suelen ser debidos a la retención de líquidos

Isabel Viña, médica, explica la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sara, española viviendo en Suiza:

Sara, española viviendo en Suiza: “Tengo un salario de 5.000 euros al mes sin tener estudios”

Así es Galerna (S-71): el submarino sale hacia el Mediterráneo y refuerza la participación de España en la operación OTAN ‘Sea Guardian’

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

ECONOMÍA

Luis Planas asegura que el

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 1 diciembre

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

DEPORTES

El exjugador del FC Barcelona

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1