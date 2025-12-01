Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, lunes 1 de diciembre, en España.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 117,70 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 116,46 € y el máximo de 117,89 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 117700 €.

Un activo de refugio durante las crisis

La inversión en metales preciosos es una opción considerable en momentos de incertidumbre económica, ya que su valor registra menos volatilidad como otros activos. Las personas pueden comprar oro en línea o presencialmente con entidades que cuentan con las certificaciones exigidas.

De acuerdo con información de Business Insider, este metal precioso mantiene un valor intrínseco que refleja el coste general de la vida y su valor se mueve usualmente en dirección opuesta al mercado bursátil, por este motivo en épocas de crisis económicas su valor suele subir.

Este metal tiene una gran durabilidad, no es posible piratear ni borrar. En la actualidad existen dos formas principales de invertir en oro: física o en valores de oro como acciones, fondos y futuros.

El oro físico viene de diferentes formas ya sea en lingotes o monedas oro acuñadas, ambos varían su tamaño pero llevan un sello con la pureza, el origen y el peso para darle autenticidad.

Los movimientos del metal en 2025

El oro es una inversión segura a largo plazo y su valor generalmente se mueve contrario a los mercados bursátiles (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.