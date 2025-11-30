España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 30 de noviembre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 30 de noviembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 5, 1, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Antonio Orozco saca a su hijo Jan a cantar al escenario del Palau Sant Jordi una de sus canciones más emotivas: su conmovedor gesto

Padre e hijo vivieron unos momentos muy especiales el 28 de noviembre en el primero de sus conciertos en el Palau Sant Jordi

Antonio Orozco saca a su

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales

La lucha del PP para

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Los manifestantes acusan al presidente de conocer la corrupción y reclaman elecciones inmediatas ante lo que consideran un Gobierno “agotado y corrupto”

“Según me voy hartando, más

Un español que vive en Suiza explica qué tipo de personas no deberían emigrar a este país: “Si eres vago, no es para ti”

El joven advierte sobre la imagen distorsionada e idealizada que circula en las redes sociales en torno al país y alerta sobre los desafíos reales que enfrentan quienes deciden mudarse

Un español que vive en

Detectan bacteria de salmonella en hamburguesa de pollo

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

Detectan bacteria de salmonella en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Según me voy hartando, más

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

El PP presume de una movilización “masiva” con 80.000 asistentes en su protesta contra Pedro Sánchez: la Delegación del Gobierno reduce la cifra a la mitad

Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” el Gobierno de Sánchez

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

Precio de la luz estará muy cara este 1 de diciembre: la tarifa mínima subió más del 65%

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán