Cómo mejorar tus defensas con estos cuatro sencillos hábitos, según la médica Isabel Viñas: “Lo primero es una adecuada limpieza de manos”

La experta comparte una lista para aguantar todo el invierno sin resfriarte: de la vitamina D a una rutina de higiene

Isabel Viña, médica trata de prevenir el resfriado

Con la llegada del invierno, el riesgo de infecciones respiratorias y resfriados se incrementa de manera notable. Frente a este escenario, la médica Isabel Viñas ofrece una serie de recomendaciones prácticas para fortalecer el sistema inmune y minimizar la probabilidad de enfermarse durante los meses de frío. En su reciente publicación en TikTok, Viñas detalla cuatro hábitos fundamentales que, de ser implementados, pueden marcar una diferencia significativa en la salud cotidiana esta temporada.

Viñas subraya que el primer y más importante hábito para mejorar las defensas es mantener una higiene de manos estricta. Según sus consejos, este acto sencillo debe realizarse en momentos clave: antes de las comidas, tras utilizar el baño, luego de estornudar y al llegar a casa tras haber estado en exteriores. Esta frecuencia de higiene, comenta la médica, ayuda a “eliminar virus y bacterias que pueden alojarse en la piel y, posteriormente, ingresar al organismo por contacto con mucosas o alimentos.”

Adoptar este hábito, de acuerdo con Viñas, corta la cadena de transmisión de las infecciones comunes propias del invierno y beneficia no solo a quien lo practica, sino también al entorno social inmediato, reduciendo la propagación de patógenos en el hogar, la escuela y el trabajo.

El ejercicio físico y la vitamina D

Otro factor esencial en la estrategia preventiva de Viñas es el ejercicio físico, con especial énfasis en las actividades que aumentan la masa muscular. La especialista explica que el tejido muscular es el principal almacén de glutamina, un aminoácido crucial para el buen funcionamiento de las células inmunitarias. Por tanto, al favorecer el crecimiento muscular mediante ejercicios de fuerza, se optimizan la capacidad del sistema inmune para responder ante posibles infecciones.

3 vitaminas que toda mujer después de los 40 debería tomar

Viñas remarca que esta relación entre masa muscular y defensa inmune está respaldada por la evidencia científica, lo que convierte el ejercicio regular en una herramienta indispensable para atravesar el invierno con menos resfriados. En el marco de la nutrición y la suplementación, la médica menciona que determinados micronutrientes han demostrado ofrecer protección adicional frente a virus y bacterias respiratorias. Destaca especialmente la vitamina D, pero también la vitamina C y el zinc.

Integrar alimentos ricos en estos nutrientes o, si es necesario, recurrir a suplementos bajo supervisión profesional, fortalece los mecanismos naturales de defensa y reduce la duración y gravedad de los síntomas de resfriado.

Suplementos adicionales y el uso de mascarilla

Como complemento a los micronutrientes clásicos, Viñas recomienda tres suplementos alimenticios que ayudan tanto a prevenir como a acortar la duración de los resfriados. “La lactoferrina, el calostro y el reishi. Cada uno actúa mediante mecanismos distintos para reforzar la respuesta inmunitaria”. De acuerdo con la médica, pueden utilizarse de manera independiente al resto de las medidas mencionadas. La inclusión de estos complementos debe realizarse siempre considerando el contexto de salud individual y, preferiblemente, con asesoramiento profesional.

El uso de mascarillas para
El uso de mascarillas para prevenir los contagios

Finalmente, Viñas no deja de lado una consideración fundamental: proteger a los demás. Si una persona ya presenta síntomas de resfriado, la médica recomienda utilizar mascarilla para evitar el contagio a quienes lo rodean. Esta medida, afirma, demuestra responsabilidad social y contribuye a frenar la transmisión de virus en espacios compartidos.

