España

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la liproproteína: “Puede cambiar por completo tu riesgo cardiovascular, incluso aunque tengas una vida saludable”

El experto advierte sobre los peligros asociados a esta partícula y las precauciones que se deben tener

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece Aurelio Rojas, cardiólogo

Para mantener una buena salud, es fundamental considerar múltiples factores que influyen de manera significativa en nuestro bienestar. La alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el descanso adecuado son pilares esenciales, pero no los únicos. La gestión del estrés, la salud mental, los hábitos de higiene y la prevención médica también juegan un papel determinante.

Sin embargo, hay un factor esencialmente importante: la salud cardiovascular. Aurelio Rojas, un cardiólogo que publica contenido en redes sociales, ha subido a su cuenta de TikTok (@doctorrojass) un vídeo en el que habla de la importancia de la lipoproteína para nuestro bienestar físico.

Qué es la lipoproteína (LPA)

Para entender mejor la explicación del experto, es fundamental conocer qué es la lipoproteína (a). Se trata de una partícula formada por el colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”, unida a una proteína llamada apolipoproteína a.

Esta combinación convierte a la LPA en una molécula particularmente peligrosa, ya que es más pegajosa, inflamatoria y aterogénica que el LDL por sí solo. Su acción acelera la formación de placas en las arterias, favorece la inflamación dentro de ellas y eleva el riesgo de infarto o ictus.

Lo más preocupante es que los niveles de LPA son genéticos. Aproximadamente uno de cada cinco españoles puede tenerla elevada sin saberlo, y las probabilidades aumentan si hay antecedentes familiares de infarto precoz o muerte súbita antes de los cincuenta y cinco años.

Durante años, esta lipoproteína se pasó por alto en la medicina convencional, pero investigaciones recientes han demostrado que es uno de los factores de riesgo más potentes y menos diagnosticados. “Puede cambiar por completo tu riesgo cardiovascular, incluso aunque tengas una vida saludable”, explica Aurelio en el vídeo. Por este motivo, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda medirla, al menos, una vez en la vida.

Cómo controlar la lipoproteína

Tener la LPA elevada no se soluciona con dieta o ejercicio. El enfoque actual se centra en reducir la inflamación, llevar el LDL a niveles estrictamente controlados, optimizar el consumo de omega 3 y vigilar otros factores de riesgo de manera minuciosa.

Además, se están desarrollando fármacos específicos capaces de reducir la LPA hasta en un 80%, que podrían cambiar el panorama de la prevención cardiovascular en los próximos años. Un simple análisis, hecho una sola vez, proporciona información valiosa sobre tu riesgo real y permite tomar decisiones más precisas para proteger tu corazón.

La prevención cardiovascular va más allá del colesterol tradicional

Aunque el colesterol y la presión arterial son indicadores ampliamente conocidos, la prevención cardiovascular efectiva requiere un enfoque integral. Hay diferentes factores, como tener un sueño de calidad, gestionar el estrés, hacer ejercicio o hidratarse bien, que influyen directamente en la salud.

Además, hábitos como evitar el tabaco, el alcohol y mantener un peso saludable son determinantes para reducir riesgos. La genética también juega un papel clave, por lo que conocer antecedentes familiares puede guiar estrategias preventivas personalizadas. Complementar estos hábitos con revisiones médicas periódicas y análisis específicos hacen que tu salud esté mucho más vigilada.

Temas Relacionados

Salud CardiovascularCorazónTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antonio Orozco saca a su hijo Jan a cantar al escenario del Palau Sant Jordi una de sus canciones más emotivas: su conmovedor gesto

Padre e hijo vivieron unos momentos muy especiales el 28 de noviembre en el primero de sus conciertos en el Palau Sant Jordi

Antonio Orozco saca a su

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales

La lucha del PP para

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Los manifestantes acusan al presidente de conocer la corrupción y reclaman elecciones inmediatas ante lo que consideran un Gobierno “agotado y corrupto”

“Según me voy hartando, más

Un español que vive en Suiza explica qué tipo de personas no deberían emigrar a este país: “Si eres vago, no es para ti”

El joven advierte sobre la imagen distorsionada e idealizada que circula en las redes sociales en torno al país y alerta sobre los desafíos reales que enfrentan quienes deciden mudarse

Un español que vive en

Detectan bacteria de salmonella en hamburguesa de pollo

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

Detectan bacteria de salmonella en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Según me voy hartando, más

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

El PP presume de una movilización “masiva” con 80.000 asistentes en su protesta contra Pedro Sánchez: la Delegación del Gobierno reduce la cifra a la mitad

Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” el Gobierno de Sánchez

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

ECONOMÍA

La lucha del PP para

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz estará muy cara este 1 de diciembre: la tarifa mínima subió más del 65%

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán