Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la liproproteína: “Puede cambiar por completo tu riesgo cardiovascular, incluso aunque tengas una vida saludable”

Montaje de Infobae en el que aparece Aurelio Rojas, cardiólogo

Para mantener una buena salud, es fundamental considerar múltiples factores que influyen de manera significativa en nuestro bienestar. La alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el descanso adecuado son pilares esenciales, pero no los únicos. La gestión del estrés, la salud mental, los hábitos de higiene y la prevención médica también juegan un papel determinante.

Sin embargo, hay un factor esencialmente importante: la salud cardiovascular. Aurelio Rojas, un cardiólogo que publica contenido en redes sociales, ha subido a su cuenta de TikTok (@doctorrojass) un vídeo en el que habla de la importancia de la lipoproteína para nuestro bienestar físico.

Qué es la lipoproteína (LPA)

Para entender mejor la explicación del experto, es fundamental conocer qué es la lipoproteína (a). Se trata de una partícula formada por el colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”, unida a una proteína llamada apolipoproteína a.

Esta combinación convierte a la LPA en una molécula particularmente peligrosa, ya que es más pegajosa, inflamatoria y aterogénica que el LDL por sí solo. Su acción acelera la formación de placas en las arterias, favorece la inflamación dentro de ellas y eleva el riesgo de infarto o ictus.

Lo más preocupante es que los niveles de LPA son genéticos. Aproximadamente uno de cada cinco españoles puede tenerla elevada sin saberlo, y las probabilidades aumentan si hay antecedentes familiares de infarto precoz o muerte súbita antes de los cincuenta y cinco años.

Durante años, esta lipoproteína se pasó por alto en la medicina convencional, pero investigaciones recientes han demostrado que es uno de los factores de riesgo más potentes y menos diagnosticados. “Puede cambiar por completo tu riesgo cardiovascular, incluso aunque tengas una vida saludable”, explica Aurelio en el vídeo. Por este motivo, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda medirla, al menos, una vez en la vida.

Cómo controlar la lipoproteína

Tener la LPA elevada no se soluciona con dieta o ejercicio. El enfoque actual se centra en reducir la inflamación, llevar el LDL a niveles estrictamente controlados, optimizar el consumo de omega 3 y vigilar otros factores de riesgo de manera minuciosa.

Además, se están desarrollando fármacos específicos capaces de reducir la LPA hasta en un 80%, que podrían cambiar el panorama de la prevención cardiovascular en los próximos años. Un simple análisis, hecho una sola vez, proporciona información valiosa sobre tu riesgo real y permite tomar decisiones más precisas para proteger tu corazón.

La prevención cardiovascular va más allá del colesterol tradicional

Aunque el colesterol y la presión arterial son indicadores ampliamente conocidos, la prevención cardiovascular efectiva requiere un enfoque integral. Hay diferentes factores, como tener un sueño de calidad, gestionar el estrés, hacer ejercicio o hidratarse bien, que influyen directamente en la salud.

Además, hábitos como evitar el tabaco, el alcohol y mantener un peso saludable son determinantes para reducir riesgos. La genética también juega un papel clave, por lo que conocer antecedentes familiares puede guiar estrategias preventivas personalizadas. Complementar estos hábitos con revisiones médicas periódicas y análisis específicos hacen que tu salud esté mucho más vigilada.