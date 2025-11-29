España

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama

La Policía desmantela un banco vinculado al narcotráfico

La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada, presuntamente, a la financiación internacional del tráfico de drogas. La organización actuaba como una auténtica “entidad bancaria para el narco” y durante este mes de noviembre, han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder “hawaladar”, es decir, el líder cambista.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula “hawalla” - un sistema tradicional (e informal) de transferencia de dinero- en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo.

La búsqueda del cuerpo de policía apuntaba a una probable vinculación con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Agente inspeccionando un cajón de
Agente inspeccionando un cajón de uno de los pisos francos (POLICÍA NACIONAL)

Los investigadores confirmaron que los residentes de la vivienda trabajaban para un líder “hawaladar”. Este contaba con una amplia cartera de clientes vinculados al narcotráfico internacional. Estos clientes necesitaban transferir grandes cantidades de dinero en efectivo de un país a otro, proveniente de la venta de estupefacientes a gran escala.

La organización operaba como una “entidad bancaria para el narcotráfico” mediante el sistema “hawalla”. Así, cuando los clientes realizaban ventas de droga en el extranjero y recibían el pago, recurrían a este “hawaladar” o “cambista”. Él recogía el dinero en el extranjero y lo devolvía en España, en el mismo valor menos una comisión por la transferencia. El dinero transferido se integraba al flujo económico legal o se reinvertía en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización viajaban cientos de kilómetros a diario, realizando trayectos de ida y vuelta el mismo día solo para entregar el dinero. Transportaban los billetes precintados y ocultos en compartimentos especiales (caletas) instalados en los vehículos que usaban.

Ocho registros en inmuebles

Finalmente, se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder, así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

Agente contando el dinero acumulado
Agente contando el dinero acumulado en uno de los pisos francos

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, seis de ellas han ingresado en prisión provisional.

Qué es la ‘hawala’

La hawala es un sistema tradicional de transferencia de dinero usado en varios países de Oriente Medio, África y Asia. Funciona al margen de los canales bancarios y se basa en la confianza entre intermediarios, conocidos como hawaladars.

El cliente entrega el dinero en un país y el hawaladar ordena que un asociado lo entregue en otro lugar, sin que exista un movimiento bancario formal. Este método, rápido y difícil de rastrear, es legal en algunos países, pero a menudo es utilizado por redes criminales para mover grandes cantidades de efectivo sin dejar rastro. Un sistema opaco que facilita el movimiento clandestino del dinero a gran escala.

