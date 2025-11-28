España

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado uno de los activos más seguros, el oro es elegido con frecuencia por particulares y empresarios que buscan hacer frente a la inflación. En tiempos de incertidumbre global, es común que los inversores busquen estabilidad trasladando su dinero a metales preciosos o al dólar.

En este 2025, el oro ha alcanzado máximos históricos, alentado por la disminución de la inflación en Estados Unidos y por la inestabilidad global provocada por conflictos en Medio Oriente.

Una de las formas más populares de acceder a este mercado es mediante la compra de oro físico, como monedas o lingotes. Por ello, es clave estar informado sobre su cotización, la cual fluctúa constantemente.

A continuación, detallamos el precio del oro en España correspondiente al 28 de noviembre.

Los últimos movimiento en el precio del oro

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Shannon Stapleton)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El oro se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 115,39 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 115,37 € y el máximo de 116,45 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 115390 €.

Por qué es un activo de refugio

La inversión en metales preciosos, como el oro, se vuelve relevante en contextos de crisis económica, debido a su menor volatilidad frente a otros activos financieros. Se puede comprar oro tanto presencialmente como en línea, siempre a través de empresas debidamente certificadas.

De acuerdo con Business Insider, el oro mantiene un valor intrínseco que refleja el costo de vida y suele comportarse de forma opuesta al mercado de valores. Por este motivo, en épocas de recesión, su precio generalmente aumenta.

Una de las características clave del oro es su durabilidad: no se puede falsificar ni eliminar. Actualmente, hay dos formas principales de invertir en este metal: mediante la compra directa de oro físico o a través de valores relacionados, como acciones, fondos cotizados o futuros.

El oro físico está disponible en lingotes o monedas acuñadas, que varían en tamaño y llevan grabado su nivel de pureza, el país de origen y su peso, lo que garantiza su autenticidad.

La incertidumbre global y el oro

El oro es una inversión
El oro es una inversión segura a largo plazo y su valor generalmente se mueve contrario a los mercados bursátiles (REUTERS/Alexander Manzyuk)

Con el retorno de Donald Trump al poder y una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el oro ha encontrado terreno fértil para consolidarse como el activo más buscado de 2025. Su precio ha alcanzado picos nunca antes registrados, en un contexto donde los mercados reaccionan con nerviosismo a las políticas económicas del mandatario republicano.

Informes de Bloomberg muestran una creciente tendencia de acumulación de oro por parte de bancos centrales, lo que ha reforzado su valor en los últimos meses. Goldman Sachs, por su parte, advierte que el metal dorado podría continuar esta trayectoria ascendente, debido al renovado apetito de los grandes inversionistas por activos defensivos.

En entrevista con un medio especializado, Lina Thomas, estratega en materias primas, recordó que el oro históricamente ha sido el refugio predilecto en épocas de incertidumbre, aunque pierde fuerza cuando se recupera la confianza en los mercados.

Hoy por hoy, el oro lidera como el activo refugio con mayor capitalización global, superando incluso a pesos pesados de la tecnología. No obstante, el ascenso reciente de bitcoin en el mercado de criptomonedas ha reavivado el debate sobre su rol como potencial refugio frente a la volatilidad global.

